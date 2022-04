Corruptos y torpes

Está por escribirse el gran libro de la corrupción en España en lo que llevamos de democracia. Solo ese periodo, porque si nos vamos cien años más atrás haría falta el Cosío del trinque. No hay un solo partido en nuestro país que no haya tenido algún caso de corrupción en sus filas, en proporción a los años gobernando. Los dos partidos más corruptos de España son, evidentemente, el Partido Socialista y el Partido Popular. No tiene ningún sentido, pues, que ambas formaciones se estén tirando la corrupción a la cara. El pasado viernes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dijo que la corrupción en el PP, “es un clásico, como Ben-Hur en Semana Santa”. Ingenioso, sin duda. Decir esto siendo de los dos o tres partidos más corrupto de Europa, como es el PSOE, es abrir la caja de los truenos. ¿O es el Partido Popular? Esto me recuerda, por verle la parte humorística, a dos señores bajitos, casi enanos, discutían en Tomares y uno no paraba de llamarle “enano” al otro, quien cansado y molesto por su insistencia, le espetó: “¡Adiós, Romay!”.

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también habló hace unos días sobre la corrupción de los populares en el programa Todo es mentira, de Risto Mejide. Como estaba en casa, y sabiendo que no la iban a meter en ningún compromiso, dijo en referencia a los ERE: “Yo no estaba allí”. No, pero Manuel Chaves y Pepe Griñán sí estaban y ya ven cómo acabaron. Son torpes los de uno y otro partido, porque a ver qué necesidad tienen de meterse en esos charcos. La corrupción destrozó a los socialistas y los populares, pero una vez que los casos, que se cuentan por miles en España, acaban en la Justicia y hay condenas, ¿para qué utilizarlos como arma para matar al contrario? La clase política española ha dado ladrones muy célebres, los sigue dando y los dará, porque llevamos la corrupción en las tripas, donde la mugre. Procuren no robar tanto, señores políticos, para que no tengan que utilizar la corrupción como arma arrojadiza de unos partidos contra otros, que los ciudadanos estamos hasta el forro de vuestra porquería.