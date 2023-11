Cosas de la vida: Montellano prefiere agua de pozo y nuevo teatro, vivir para ver

Una de las cosas que hay que solucionar en Montellano es el tema del agua. Esta localidad el agua es un tema complicado y lo primero que hay que hacer es mentalizar a los propios ciudadanos que cada día es mas necesario el formar parte de una de las asociaciones de agua que abastecen a Sevilla y sus pueblos y dejar de consumir el agua de pozos que es la forma de consumo de una gran mayoría del municipio. Pero el problema está en el pago, no es lo mismo agua por la patilla, que agua por el bolsillo, es decir pagando. Estaríamos hablando de este tema mucho tiempo y algunos alcaldes que en su día quisieron coger el toro por los cuernos les costo su puesto al frente del consistorio. Hablemos ahora de teatro El presidente de la Diputación, Javier Fernández, acudió hace días a la localidad sevillana de Montellano, donde ha visita con el alcalde, Curro Gil, el edificio que albergará el futuro Teatro San Fernando de la localidad, cuyas obras llevan paralizadas más de una década. Ahora, con la inversión de más de 2,2 M€ que aportará la entidad provincial de sus fondos extraordinarios, la citada localidad serrana contará con un espacio escénico totalmente renovado y acorde a las demandas culturales del municipio. El edificio del futuro espacio escénico, situado en la calle Matahacas 35, se levanta sobre una superficie de 496m2 y los trabajos de obra, actualmente, se encuentran al 50% de su ejecución. Fue en 2006 cuando se redactó el Proyecto de Rehabilitación del Teatro San Fernando de Montellano en base al cual se realizaron las obras, que comenzaron en noviembre de 2008, hasta su paralización por falta de financiación. El alcalde de Montellano Curro Gil ha querido agradecer a la Diputación su predisposición para terminar las obras del Teatro San Fernando, siempre era un proyecto electoral que se quería desarrollar, pero las distintas circunstancias -crisis de 2008, pandemia- siempre lo hicieron imposible. Ahora, gracias al músculo financiero de la entidad provincial, podemos tener infraestructuras al nivel de la ciudad, como lo será el teatro o lo son ya las instalaciones deportivas, algo que resulta importante para mantener la población. Son las cosas que ocurren en nuestros pueblos y que no acabamos de comprender. Lo del teatro me parece fenomenal y que todo el municipio pueda disfrutar de una buena cartelera cultural. Por el contrario, el tema del agua, como no sea el económico, no le encuentro ninguna explicación. Ahora Emasesa, Aljarafesa y el Huesna están en pleno periodo de mejorar infraestructuras de cara a una mejor calidad del agua acorde a las necesidades de los miles de usuarios.