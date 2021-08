Covid: menos debilidad, más democracia

A ver si me he enterado: la democracia es el gobierno de la mayoría con el respeto también hacia las minorías, dentro de un orden, lo digo porque lo he leído, porque me lo vienen diciendo mis profesores desde que elegí Letras en el bachiller y en las clases de griego clásico nos explicaban a Pericles y todo su invento; porque hasta Franco tenía su democracia a la que llamaba orgánica y porque los comunistas la llamaban popular. A título personal, sé de qué va porque suelo perder casi todas las votaciones en una universidad politizada hasta las trancas por la hegemonía infantil de la posmodernidad y porque los partidos políticos a los que he votado, cuando votaba, siempre perdían, sacaban menos escaños de los que les correspondían, por culpa de la trampa del sistema electoral.

Ahora bien, me sé la definición de andar por casa: gobierno de la mayoría. Hablando de casa, en el piso en el que yo vivía cuando habitaba en Triana –allí me llevé más de veinte años- teníamos un precioso patio comunal que imitaba a los patios sevillanos, con unos naranjos y una fuente en el centro. Era estético y daba frescor. La mayoría quiso que se tiraran abajo los naranjos y ahora aquello es un solárium, hubo uno que hasta propuso que la fuente dejara de ser fuente para llenarla de tierra y sembrar flores. No se aceptó, la fuente está allí, sola y seca como la calavera de un caballo en medio de un desierto. Eso es la democracia, la mayoría queda contenta y la minoría se jode.

Con las vacunas del Covid esto no sucede siempre, la democracia puede ser el gobierno no de la minoría sino de la ínfima minoría, es tan demócrata la democracia de la democracia que va contra su propia definición, se niega a sí misma, desde el gobierno de Madrid les dicen a las comunidades autónomas hagan ustedes con la democracia lo que les salga de la democracia y entonces los jueces proceden y decretan pues yo estoy en Pinto y el de al lado remata: pues yo en Valdemoro. Y todo es democracia con la diferencia de que en un caso gobierna la mayoría que se quiere vacunar o se ha vacunado y en el otro gobierna la minoría que no le sale de ahí vacunarse. ¡Pero esto qué leche es! Me estoy acordando de aquello que dijo el exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, sobre la justicia, que no lo voy a repetir aquí porque es delito, pero todo el mundo sabe a qué frase me refiero y, si no, que lo pregunten.

La democracia es más pura que el alcohol de botica, puede darse el caso de que el pueblo y el juez sepan más que el que sabe más que el pueblo y el juez sobre el Covid, en este caso. Es como si vamos al taller a llevar el coche porque flaquea, los mecánicos nos dicen la causa unánimemente y con toda convicción y nosotros nos negamos a admitirla, llega un juez y nos da la razón. Es decir, la democracia es el gobierno –en algunos casos- de los iletrados.

Todo porque afirman que existen unos derechos individuales. Muy bien, pero hay momentos en que este cogérsela con papel de fumar debe quedar para mejor ocasión y aplicar la famosa frase de Tejero: “¡Que se sienten, coño!”. O la de Lenin: “Todo el poder para los soviets”. Ya está bien de pensamientos débiles y de prejuicios, para qué carajo quiero yo la democracia si mi familia o yo nos morimos de una infección por Covid (ya se me ha muerto una prima hermana) o si nos quedamos jodidos para siempre y todo debido a que unos pocos se resisten a someterse al experimento de las vacunas, ¿acaso creen que yo no sé que estoy sirviendo de conejillo de indias? Pero los datos empíricos positivos están ahí, la vida tiene que seguir con los que queden vivos y como dicen en las películas, ¿tiene usted una idea mejor? ¿Estamos o no estamos en democracia? ¿Esto es una democracia plena y toda esa monserga que oigo o es una chicle o un globito o un buffet libre que hasta no son del todo libres si ven que te pasas comiendo?

Y mira, mira Vox, tan inflexible para algunos asuntos y apoyando lo que llaman libertad; de modo que no entran negritos ni moros en España porque no tienen papeles y los que se niegan a seguir las instrucciones de una batalla vital contra un bicho que mata a rojos, azules, blancos, negros, amarillos y desteñidos sí pueden estar en España y tienen que ser libres. ¡Lo que hay que hacer por un voto! ¿Qué libertad es ésa? La libertad no existe sin la razón, sin la ciencia libre, sin el rigor y sin la firmeza cuando sea menester, eso es tan antiguo como Roma, nuestras raíces clásicas más próximas.