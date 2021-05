Covid: todo se puede evitar

La pandemia se podría haber evitado, dice la OMS. Pues claro, y tirar dos bombas atómicas contra Japón también y el descuido de que se te escape el virus de un laboratorio también y la presidencia de Sánchez también y la de Ayuso igualmente y que se me quemen las tostadas o esta columna sea escrita... Todo se puede evitar hablando a toro pasado, cuántas veces pensamos a posteriori cómo deberíamos haber hecho algo que ya está hecho y tenemos que abonarnos a lo de “a lo hecho, pecho”. Salvo para aquellos que creen en el destino y que hagas lo que hagas el destino se cumple, para los demás todo puede evitarse. Incluso eso de todo tiene arreglo menos la muerte se va a poder evitar, el humano alcanzará su amortalidad lo mismo que llegará a Marte y colocará un chalé allí con calefacción central.

Para que la pandemia se hubiera evitado tendría que haber existido un requisito esencial: otro ser humano. Lo que ahora somos no nos permite evitar una pandemia, la causa principal de ello es nuestra inmadurez, estamos poseídos por los objetos que hemos creado, nuestro dueño, por ejemplo, es el teléfono inteligente en lugar de ser nosotros sus propietarios; nuestra consciencia y nuestra razón no controlan lo que fabricamos sino que es al revés, nuestras creaciones nos controlan a nosotros, es la frase más genial que le leí a Marx y que se desprende de toda la filosofía oriental clásica y ni a los orientales les ha servido porque se han sumado con entusiasmo a nuestra cultura occidental y se les ha podido escapar el bicho de una jaula en la que lo estaban amaestrando para que matara a sus semejantes, en su momento, y no lo han podido evitar. Si lo han soltado queriendo peor aún porque se les puede volver contra ellos y porque los otros también tienen sus microbios a buen recaudo, se supone, y les pueden dar rienda suelta. No vamos a ganar para insecticida Flit y para nuevas vacunas.

La crisis de 2008 fue anunciada bastante antes de que empezara, siempre se cita al premio Nobel Stiglitz pero yo voy a nombrar a mi colega y amiga Rosario de Mateo, catedrática de economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, que en charlas internas y en sus clases y conferencias nos auguró el desastre y además cuando estábamos en él nos iba diciendo lo que iba a pasar. Eso por no mentar también a nuestro Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, que siempre pasa igual: unos crían la fama y otros escardan la lana y eso podría haberse evitado si tuviéramos más dignidad e influencia mundial como país.

Todo se puede evitar si en lugar de estar poseídos por la codicia colocamos a las ganancias terrenales al servicio de los seres humanos. A los gobernantes que viven del favor electoral de las masas y de los apoyos de los poderes reales de las grandes empresas les dice un científico que viene el lobo y, para empezar, piensan en los votos y en la cantidad de actividades que tienen que paralizar si se le hace caso al experto y deben cerrar la puerta de casa inmediatamente. Desde dentro de la casa, no pocas voces les presionan para que no cierre, con el argumento de que el científico es un gilipollas y que no se pueden detener mil procesos en marcha por uno o varios sujetos que se les haya subido la ciencia a la cabeza, es puro cine pero esta vez, como en el cuento de Pedro y el lobo, el lobo ha llegado de verdad.

Luego, cuando ya tienen encima a la bestia y quieren tomar medidas, caen en la cuenta de que no tienen armamento en casa porque no escucharon tampoco a otros expertos que en su día les aconsejaron pertrecharse para tener presente lo de que es mejor prevenir que curar.

Es fácil hablar después sobre lo que se pudo hacer y no se hizo, pero cuando la OMS envió una misión especial a China para que estableciera los posibles orígenes del virus también se pudo hacer mejor en lugar de plegarse a las autoridades chinas. Aunque existan detrás los lógicos intereses de identificar nuevamente a China con la maldad, no me parece descabellada la idea de esos científicos que siguen sin descartar el origen artificial del covid, son demasiadas y demasiado rápidas las mutaciones para un mismo ser. No se puede ser más listo que Iván Redondo.