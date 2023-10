Cuando el ciudadano va a su bola

Es tremenda la imagen de un señor masturbándose en el metro de Valencia y un joven levantándose de su asiento y marchándose del vagón para evitar problemas. Una persona se decidió a llamarle la atención y el sujeto comenzó a darle puñetazos, sin que nadie de los que iban en ese vagón le ayudara. Al final lograron echarlo, pero pone la piel de gallina que los ciudadanos tengan miedo a actuar en un caso así por los problemas que les puede traer con la Justicia.

Hace unos dos años un conocido medió en la pelea entre un hombre y una mujer en plena calle, le dio un puñetazo al agresor y tuvo bastantes problemas. Cada día vemos más imágenes de cómo la policía es agredida por delincuentes en trifulcas callejeras sin que ningún transeúnte medie para evitar una desgracia. Y vemos claramente cómo los que están para velar por nuestra seguridad y el orden no se atreven a usar la porra, seguramente por miedo a lo que eso les pueda traer.

Ya conocen el caso del ese señor de Mallorca que mató con su escopeta al ladrón que entró en su casa de madrugada, amarró y agredió a su mujer y a él mismo, y respondió como era lo más lógico, defendiendo su vida y la de su esposa, porque en un momento así no estás para pensar lo que puede ser o no legal: solo deseas salvar tu vida o la de algún familiar. La condena es un claro mensaje a los ladrones: no te preocupes, velamos también por tu seguridad. El condenado por un tribunal popular es, además, un señor de 78 años, al que no era la primera vez que asaltaban en su casa.

Está claro que si todos nos tomáramos la justicia por nuestra mano esto sería una guerra, pero casos como estos son una prueba evidente de que tenemos un problema en nuestro país. No es extraño, pues, que ante un caso como el del metro de Valencia un joven de casi dos metros salga huyendo en vez de ayudar a la persona que fue capaz de llamarle la atención al enfermo que se masturbaba delante de todos.