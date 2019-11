Cuando el flamenco era alma

En todas las épocas del flamenco nos hemos venido quejando de que los artistas más genuinos, de las tres facetas –el cante, el baile y el toque–, siempre han sido los marginados. Es algo contradictorio, sin duda, porque la calidad debería prevalecer siempre sobre lo comercial. Pues no, si en el siglo XIX hubo cantaores en Triana que se morían de hambre mientras el Canario Chico llenaba los teatros del país con sus canciones aflamencadas, o Juanito Mojama se murió limpiando zapatos a la vez que los ídolos de la Ópera flamenca se forraban, en la actualidad estamos viendo cómo Sara Baras llena teatros y cautiva a la crítica fan mientras Pepe Torres, Milagros Mengíbar o Dieguito el de la Margara se quedan para fiestas o cursos. Que esto ocurriera hace siglo y medio, cuando el arte flamenco no era apoyado por las instituciones públicas y había que buscarse la vida, tenía un pase. Pero que ocurra ahora, con las subvenciones que se dan como apoyo a la cultura, es una barbaridad. Es verdad que hay una gran cantidad de profesionales válidos en el cante, el baile y el toque, aunque falte personalidad y creatividad. Incluso que existen jóvenes con proyección en las tres facetas. Pero se nos ha olvidado que el flamenco es, o debería serlo, una manifestación artística en la que el pellizco, el alma y el sentimiento son fundamentales. No pude ver estos días la nueva obra de la bailaora y coreógrafa gaditana Sara Baras, Sombras, pero leyendo las críticas, la mayoría de las publicadas, parecía como si hubieran regresado del otro mundo la Argentinita, Carmen Amaya y Trini España, y se hubieran fundido en una sola bailaora. Hay una crítica fan que existe desde hace tiempo y echo en falta que se destaque el arte, lo espontáneo, el alma o el gañafón en la piel a la hora de escribir de flamenco. La técnica define la manera de desarrollar un arte, como por ejemplo el baile, pero no es lo más importante. Lo es comunicar, transmitir, poner la piel de gallina o doler. ¿Por qué no defendemos eso, el arte? ¿Cómo nos hemos vuelto a olvidar de los artistas que tienen naturalidad y que hacen arte, en beneficio de espantapájaros o cantantes de moda que llenan páginas de periódicos y portales digitales. El otro día vi que en un teatro de Nueva York actuaron juntos, en un espectáculo que se llamaba ¡Viva el flamenco!, Lolita, Rosariyo y Miguel Poveda. En una ciudad donde ya había flamenco, y del bueno, hace muchas décadas, y donde se consume cada día del año la mejor música, el mejor cine y el mejor teatro del mundo. Por no hablar del fenómeno Rosalía, que ha emborrachado hasta a los mejores críticos o flamencólogos. Una chica que canta al revés, al menos cuando intenta ser flamenca, que nunca lo consigue. El cante jondo es tan grande y tan especial que un buen cantaor puede parar todos los relojes del mundo cantando un martinete en un sencillo cenital de luz blanca. Pues eso ya no interesa, solo la ojana, el camelo o la mentira, que es más o menos lo mismo. Y lo lamentable es que esto puede ir a peor y que vamos a seguir viendo cómo grandes artistas no llegan a final de mes mientras se ponen las botas quienes no tienen más méritos que el de manejar bien las redes sociales. Si arte, claro.