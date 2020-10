Cuando el VAR no es ni tasca

Hace décadas que dejé de calentarme la cabeza con el fútbol y con el Real Betis, del que me desligué sentimentalmente cuando Retamero vendió a Gordillo al Real Madrid. Pero ayer tenía ganas de ver una película de atracos y decidí ver un resumen del equipo verdiblanco contra una Real Sociedad pletórica, sorprendente. Después del robo quise escuchar a Pellegrini y el pobre –es un decir–, es que no puede opinar porque lo castigan sin la merienda. O sea, que le van a estar robando partidos toda la temporada y no podrá ejercer la libertad de expresión, castigada en la Federación Española de Fútbol del ínclito Rubiales. Puedes quemar una fotografía del Jefe del Estado y decir que Santiago Abascal es un nazi y eso es libertad de expresión. Pero no puedes mandar a donde picó el pollo a los del VAR, ni al árbitro, porque te pueden joder vivo. Siempre ha sido así, desde que tengo uso de razón: los árbitros favorecen a los poderosos, al Madrid cuando era el club del régimen franquista y al Barcelona cuando Núñez tenía más poder que Pujol, y casi la misma vergüenza. Me cabreo cuando el VAR no es ni es una tasca de mala muerte, como ayer. El Betis no mereció ganar, por su juego, pero tampoco perder. Y lo hizo porque le robaron dos goles, un penalti que el árbitro no pitó y un fuera de juego inexistente que anuló un gol totalmente legal. El agarrón a Sanabria dentro del área fue tan claro que hasta le desgarró la camiseta, pero en la tasca vieron otra cosa distinta. La mejor liga del mundo está totalmente manipulada hasta el punto de que ayer un árbitro medio cegato le quitó el liderazgo al Betis para dárselo a la Real Sociedad. ¿Y qué va a hacer el entrenador chileno, callarse cada vez que le roben un partido como los bandoleros robaban diligencias en los caminos de Sierra Morena, trabuco en mano? Supongo que todo tendrá un límite, ¿no? Anoche daba pena en la rueda de prensa tras el partido, con cara de caballo salvaje recién amaestrado. A lo mejor va a tener que dar un puñetazo en la mesa aunque lo sancionen porque lo de anoche fue no digo ya para dar un puñetazo, sino una trompada. Total, que después de tres décadas pasando del Betis, con todo lo grande que es, anoche me hirvió la sangre verdiblanca y me fui a la cama dándole bocados al aire. Con el robo contra el Madrid, igual. ¡Que nos comen por sopa, don Manuel!