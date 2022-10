Cuando ni el olvido duele: la soledad del Divino Maestre

Pocas cosas hay que me gusten más que el estudio de un pintor, donde suele haber siempre un desorden regulado. De un pintor artista, eso sí, porque el estudio de uno de esos pintores que pintan catorce horas diarias y que están más tiempo yendo y viniendo del banco, que haciendo arte, es otra historia bien distinta. Gracias a mis visitas a la casa de una buena amiga, Carmen Arjona, en Castilleja de Guzmán, estoy haciendo amistad con un gran pintor sevillano al que no conocía en persona, Antonio Maestre Vicario (Sevilla, 1941), el Divino Maestre. Tiene una casita de pueblo con un patio algo desaliñado y vive, sueña, duerme y recuerda sus hazañas entre cuadros que ocupan todas las dependencias de la humilde morada. Es un representante del realismo sevillano, simbólico o mágico, que se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla. Durante cinco años fue el cartelista oficial de la Plaza de Toros de la Maestranza y ha expuesto su obra en infinidad de galerías del país. Pero eso es algo que pueden mirar en internet. Lo que más me ha interesado de Maestre, además de su pintura, que es onírica, alucinadora, es el hecho de que sea un gran artista olvidado, aunque ciertamente no parece importarle mucho. Cuando habla de su obra no lo hace como las viejas folklóricas olvidadas, aquellas que hablaban con brillo en los ojos y narración de actores de teatro decimonónico, sino sin darse importancia. Es como si no le doliera el olvido, que, viendo sus cuadros, cuesta entender. Desde su casa casi se ve el piquito de la Giralda, además de la Torre Pelli. En los días claros, si pusiera sus cuadros en el tejado se verían desde la Alfalfa y a lo mejor irían a verlo amantes de la buena pintura sevillana, de esos con dinero y buen gusto que suelen comprar arte para decorar bancos, castillos o edificios públicos. He entrado dos veces en su estudio y pienso a veces en sus cuadros como pienso en el mundo mágico de Tomás Pavón o Manolo de Huelva. Eran genios que no se dieron importancia alguna y que sobrellevaron el olvido con temple belmontino. A lo mejor es que a ellos, como a Maestre, les importaba un bledo el éxito y el dinero. El olvido duele, pero a veces es un abandono provocado que llega a ser placentero. Posiblemente, Maestre pinte aún como pinta, como dentro de un sueño, porque no nada en la abundancia y parece pasar de la hipócrita y falsa actualidad. Ni siquiera disimula su pereza, el hecho de que le importe un pimiento si vende o no cuadros, porque en los pueblos pequeños, como Castilleja de Guzmán, la luz, el olor a campo, la paz y la música de los pájaros son un alimento que ni pintado para ser medianamente feliz, se nade o no en la abundancia. Don Antonio Maestre vive solo entre cuadros, algunos todavía inacabados, con sus recuerdos, echando de menos a su amada esposa y, posiblemente, tiempos de más cariño que el actual. Si van a este pueblecito desde el que se ve la Giralda como un recortable colgado de una nube, pregunten por él y háganle una visita. Es un pintor sevillano, de buena escuela, digno de ser amado.