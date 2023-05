Hay algo objetivo en el debate de ayer, en Radio Sevilla, entre los principales aspirantes a la alcaldía hispalense, señores Muñoz y Sanz. El primero da la impresión de que se ha apuntado al sanchismo y parece que, sobre todo a última hora, vistos los sondeos, le han entrado las prisas de abordar asuntos claves para la ciudad. Anteriormente, el saldo hispalense como ciudad supuestamente relevante ha sido negativo. El señor Sanz ha lanzado un latiguillo continuo a su colega candidato: ¿En cuántos años, señor Muñoz, pretende usted hacer lo que dice que va a hacer y lo que está haciendo? Es una evidencia que Sevilla ha sido y es una ciudad desesperante en plazos de ejecución, en manos de la socialdemocracia. Ahora llega el señor Sanz y pretende acelerarlo todo. A la izquierda española y sevillana se le puede aplicar la frase de Nietzsche: “Lo malo no es que no te crea, lo malo es que ya no puedo creerte y eso me aterra”.

El asunto es éste: al igual que la Junta, el PSOE no ha dado la talla en Sevilla y debe ser sustituido a ver si otros lo hacen mejor. El gran pecado de Sevilla es haber sido tan fiel al “progresismo” que, como era falso, nos ha traído un considerable atraso en comparación con otras ciudades españolas y europeas similares a ella. Eso es un hecho, no sé si el PP lo hará mejor, pero el autoproclamado progresismo ya ha tenido su oportunidad de demostrar su competencia y casi ha tirado a la basura esa oportunidad.

El debate nos ha ofrecido, a primera vista, algo aparente. El señor Sanz destruye, el señor Antonio Muñoz construye, pero no es suficiente, es cierto lo que dice Sanz: ocho años perdidos. Sin embargo, no añade los cuatro que hemos tirado a la basura con Zoido a pesar de su mayoría absoluta, eso se lo tuvo que recordar Muñoz y Sanz se defendió apoyando un par de proyectos de Zoido retenidos supuestamente por la Junta del PSOE. Zoido para mí ha perdido toda credibilidad moral con su presunta intervención en el “caso Torrijos”. Si escuchamos los argumentos del propio Torrijos, cuando articula la canallada que le han hecho en las personas de Zoido y Alaya, el exalcalde y la jueza son dos personas altamente tóxicas.

José Luis Sanz se presenta como el alcalde de la “seguridad y la limpieza”. Me quedo con sus otras aspiraciones -como el turismo de calidad cultural, atracción de industrias...- porque supongo que poner más policías y limpiadores lo hace cualquier alcalde mínimamente despierto.

Tengo más observaciones y preguntas que hacer. El tranvibus o el metrobus, de acá o de allá, son los conceptos y los remedios de los pobres y de los gestores incompetentes, de quienes anteponen sus poltronas a molestar a los de más arriba o son incapaces de buscar más inversión, no solamente de la UE, que Sevilla sin la UE no sé qué clase de ciudad sería. El tranvibus o el metrobus no van a ser remedios mientras llega el metro, como afirma Muñoz, se van a quedar ahí, quienes los han hecho o proyectado saben que el metro completo de Sevilla a lo mejor lo conocen los robots del siglo XXII. Calculemos: a finales de los 60 e inicios de los 70, antes de morirse Franco, se habla oficialmente del metro. La línea 1 se inaugura en 2009. Échale guindas al pavo.

Preguntas. ¿El estatuto de capitalidad? Poco espacio, el señor Muñoz apenas dejó responder a Sanz, algo crónico en todo el discurso sin que el moderador dijera nada. ¿Y la ROSS? ¿Y el orden público? ¿Las botellonas? ¿La porquería de determinados aficionados de Betis y Sevilla dejan esparcida por las zonas colindantes a los estadios? ¿Y la Semana Santa y la Feria? Ni una palabra sobre estos temas. Mucha labia del señor Muñoz -no me fío de estos picos de oro, hace decenios que los conozco-, mucho ruido, pero esas nueces brillaron por su ausencia. Una ciudad con una orquesta sinfónica en el estado en que mantiene a la ROSS no es una ciudad relevante. ¿O es que la ROSS es incompatible con el pavoneo y el postureo de los Grammy o de los Goya? ¿Sólo esa Sevilla del bullangueo tiene derecho a la vida?

¿Y los dineros de dónde van a llegar? Es una pregunta para todos los candidatos, sean o no del PP o del PSOE. Lo que interesa son los proyectos argumentados, Sevilla es una ciudad pobre, con un paro alto y un segmento de ricos no tan rico, más bien es una riqueza aparente, de lo contrario la ROSS no estaría como está. Sevilla no tiene estatuto de capitalidad y ha perdido población. ¿De dónde va a salir todo ese dinero que precisa para lo importante?

Muñoz tenía una estrategia: primero, avasallar para así que no quedara claro que casi todos estos años tanto Sevilla como Andalucía han sido gobernadas por el PSOE y el balance son que la capital de Andalucía padece los seis barrios más pobres de España. Dos, llamar apocalíptico continuamente a Sanz. “Usted no se alegra de las cosas buenas que le pasan a Sevilla”. Eso puede ser muy útil para lograr el voto de una cierta Sevilla: la de la fe del carbonero en el “progresismo” y la que sigue creyendo que vive en lo mejó der mundo y no admite críticas severas, les dan miedo.

Por último, algo más sobre el papel del periodista coordinador del debate. En líneas generales, no estuvo mal el señor Hachuel, es un gran comunicador que le dice todos los días a una buena parte de los sevillanos aquello que desean oír. Ahora bien, vuelvo a notarle lo que desde hace años puede observarse sin demasiado esfuerzo. Salomón Hachuel debería aclararse en su forma de hablar: o lo hace en sevillano-andaluz culto o lo hace en castellano, pero darse de fisno con tantas “eses” y al mismo tiempo hablar con “eses” aspiradas suena chungo y entreguista a Madrid, ¿estamos en Madrid o estamos en Sevilla?