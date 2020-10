Cuidado con los ERTE’s

Soy un defensor de los ERTE’s . Su aplicación, en los momentos actuales, es necesaria e imprescindible para lograr la continuidad de una parte muy importante del tejido empresarial y, por ende, para el mantenimiento y supervivencia de millones de familias españolas. Es una figura básica que nos ayuda, a pesar de sus limitaciones, a soportar esta maldita pandemia que ocupa y preocupa a todo el mundo. Por cierto, para los olvidadizos y aquellos que nos quieren cambiar la historia, este tipo de expediente, no lo ha creado este gobierno con su responsable podemita al frente del Ministerio de Trabajo, fue creado por un gobierno no socialista, dentro de una Reforma Laboral que estos gobernantes actuales con Bildu al frente, pretenden derogar al completo.

Fue a primeros de Marzo, cuando el poco presentable doctor Simón, hablaba de un virus que nos iba a afectar o muy poco o nada; pocas horas después nos enteramos de que el virus ya estaba entre nosotros, hiriendo de muerte a nuestra gente. Inmediatamente después vino el confinamiento, y la actividad empresarial, social y familiar, cayó a plomo; la maquinaria del funcionamiento del país, se paró en seco. Hubo que tomar medidas excepcionales, implantar servicios esenciales y aplicar figuras laborales como el bien recibido ERTE. De momento nos salva, nos ayuda, pero no caigamos en la trampa de la agonía y la desilusión y nos enganchemos a un subsidio limitado y efímero, que solo nos deja ver el hoy y no el medio y largo plazo. Alejémonos de estas ayudas que son trampas fáciles y adictivas que algunos miembros comunistas de este gobierno quieren implementar haciéndonos dependientes como si de un régimen chavista se tratara. Recurramos a los ERTE’s , pero solo en casos excepcionales; ahora mismo lo estamos, pero no lo perpetuemos, no pequemos con esa solución del sistema.

Es necesario y ahora más que nunca, para poder salir de este angustioso hoyo, potenciar, animar y ayudar a la iniciativa privada. Es la única salida a estos tiempos convulsos. Es la iniciativa privada el principio básico que mueve la economía y nunca la debemos confrontar con la ayuda pública. Hagámoslas complementarias. Todos los empresarios grandes y pequeños, autónomos, hosteleros, hoteleros, comerciantes, etc., con su valentía, coraje, ilusión y adaptación a esta difícil situación, es cuando más necesitan del sustento y comprensión del Sector Público especialmente de los Ayuntamientos y algunos Ministerios, en concreto Consumo, Industria Trabajo y Turismo, Agricultura Pesca y Alimentación, junto al de Asuntos Económicos, que deben apoyar decididamente y de todas las maneras posibles a estos generadores de empleo y riqueza.

Me queda una pregunta a los políticos, aunque sea ingenua. ¿Por qué no se pagan los ERTE’s a través de los empresarios y autónomos? ¿Por qué estas ayudas no van directamente a estos motores de la economía y lo aplican a sus colaboradores y empleados como ellos saben hacerlo? Estarían todos en sus puestos de trabajo, no cerrarían ni empresas ni comercios, estarían al frente de sus distintas responsabilidades, posiblemente con menos actividad, pero manteniendo su puesto de trabajo en lugar de esos lunes al sol con el estómago encogido por las preocupaciones y la tristeza.

Las ayudas económicas, subsidios o cualquier otra medida injusta, dirigida al trabajador, puede distanciarnos del trabajo y hacernos entre otras cosas perezosos laborales y alguien dijo que «la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla».