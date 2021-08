Cuidar de los negacionistas enfermos de Covid-19

¿Hay que ayudar a un negacionista si enferma de Covid-19? ¿Deben pagar su culpa aquellos que trabajando en centros sanitarios o residencias de mayores han decidido no vacunarse, se han contagiado y han llevado la enfermedad a pacientes o ancianos? ¿Deben ser excluidos de las atenciones sanitarias gratuitas que ofrece el Estado español?

Si alguna vez usted se ha hecho estas preguntas espero que, en primer lugar, haya pensado que los negacionistas no forman un grupo homogéneo. Dentro de los negacionistas encontramos de todo. Desde una madre temerosa que no quiere vacunar a su hijo tras leer una información parcial y manipulada, hasta aquellos que han redactado esa información recurriendo a la mentira por cuestiones ideológicas. Hay negacionistas que centran sus esfuerzos en decir millones de veces que la Tierra es plana; y los hay que afirman que el SARS-CoV-2 es una patraña sin importancia, que las vacunas se usan para controlar a la humanidad entera y que las mascarillas no sirven para nada que no sea engordar las cuentas corrientes de algunos (cosa que por otra parte es verdad en parte aunque sí sirven para que los contagios estén mucho más controlados sin duda alguna).

La única forma de convertir a un negacionista en lo contrario es escuchando su forma de ver las cosas, intentando comprender sus motivaciones y mostrando la realidad a través de pruebas científicas irrefutables. Solo así. Enfrentando argumentos sin pruebas o gritando más no se llega a ningún punto en común.

No podemos negar asistencia sanitaria a estos sujetos, ni podemos obligar a que se vacunen. No podemos pensar que están como una cabra y que son un grupo de locos. Es necesario encontrar el núcleo del conflicto y tratar de arreglar las cosas.

No hace mucho, millones de españoles no sabían si querían vacunarse o no. Unas semanas después, tras una campaña importante en los medios de comunicación, el Gobierno de España pudo presumir de vacunar con rapidez y sin demasiados problemas al grueso de la población. ¿Dudó usted sobre el peligro y la eficacia de las vacunas? Pues hay gente que sigue anclada a esa idea. Eso es todo. ¿Puede un enfermero o un auxiliar de clínica destinado en una residencia de mayores sentir miedo al pensar en la vacuna y rechazarla pensando que puede morir? Claro que sí. Y no podemos obligar a nadie a vacunarse. Hay que intentar explicar los beneficios de la vacuna y el peligro que supone que estén en contacto con pacientes o residentes. Si no se logra hay que pensar en ubicar en otro lugar al sujeto. Eso es todo.

¿Son un peligro los negacionistas? Esta pregunta tiene el mismo sentido que esta otra: ¿Son un peligro nuestros hijos al hacer botellón sin distancia social, sin mascarilla, compartiendo vasos y sin lavarse las manos en tres o cuatro horas (con suerte)? Pues eso. Cuidado con las dobles varas de medir.

No me gustan los movimientos negacionistas porque me parecen el resultado de una información falsa o sesgada, porque me parecen fruto de una ignorancia atroz, porque aportan poco al bien común. Pero me gustan las personas y por ello pido a voces que hablemos, que tratemos de explicar nuestras posturas sin prepotencia, con humildad y ganas de mejorar el mundo. El debate es este y no si debemos echar de un hospital al negacionista que ha ingresado hecho unos zorros. La vida de todos vale lo mismo.

Dicho todo esto, creo que es un disparate la decisión judicial que se ha conocido sobre el uso de ozonoterapia para un paciente crítico. Ha sido en el Hospital de La Plana de Vila-Real. Si esa terapia no se considera adecuada por la comunidad médica (dado que es calificada como seudociencia), si no está contemplada en la cartera de servicios de la sanidad pública, se acabó la discusión. Una cosa es comprender a los demás y tratar de mostrar la verdad; y otra probar inventos o ceder ante presiones inaceptables puesto que son, claramente, estúpidas, injustas e injustificables.

Si alguien no se vacuna y se contagia de Covid-19 hay que tratarle como a cualquiera. Pero con lo que digan los médicos y con lo que esté demostrado que es adecuado. Ya sabemos que los experimentos absurdos se deben hacer con gaseosa y solo gaseosa.