Fui de los primeros columnistas en criticar a Pedro Sánchez y en advertir que era un peligro para la democracia española. Pero, claro, como soy flamencólogo -“un albañil con ínfulas de periodista”, llegaron a decirme hace años-, comenzaron a ponerme de fascista, franquista y renegado. Incluso decidieron atacar mi penosa economía, pasando de presentar varios festivales de flamenco al año, que te ayudan a sobrevivir en la cantelogía patria, a no presentar ninguno este pasado verano. Los ayuntamientos socialistas y comunistas cambiaron de opinión sobre mí y dejaron de darme vidilla. Puedes ejercer el derecho a la libertad de expresión pero te podemos matar de hambre, tú verás lo que haces. Menos mal que soy un trabajador nato y que siempre he sabido ganarme el puchero, desde los 12 años. Pero Sánchez no me gustó nada más verlo y reconozco que me he puesto cansino con este personaje. Pero ahí lo tienen, vendiendo España, yéndose a Bruselas a comprarle votos a un condenado por la Justicia española, Puigdemont, para seguir vacilando en el Falcon. Se ha cargado al Partido Socialista Obrero Español, sin el que cuesta entender esta etapa de la historia de España. Lo ha fundido.

Entre Zapatero y él han desenterrado la España del odio y estamos viendo las siete noches que llevamos de altercados públicos en las calles del país, y esto no parece tener final. Ayer intentaron matar a tiros en una calle de Madrid al expresidente del PP catalán y cofundador de Vox Alejo Vidal-Cuadras, que parece estar fuera de peligro. Aún no se sabe quién intentó volarle la cabeza, pero se nos heló la sangre a todos. Cualquier suceso de este tipo, tal y como están las cosas, puede prender la mecha y nos veremos de nuevo matándonos los unos a los otros en un país donde hace casi medio siglo decidimos enterrar el hacha de guerra, eso sí, con más o menos acierto. Ya es vergonzoso lo que Sánchez está haciendo, cargándose el Estado de derecho, deslegitimizando a los jueces y gaseando a ciudadanos que se manifiestan indignados por su traición a España. Pero da miedo pensar que saque adelante la investidura y que esté otros cuatro años gobernando, ahora con peor forraje que en la pasada legislatura, que ya era difícil superarse. Que lo paren los suyos, los socialistas de vergüenza y responsables. Que lo echen antes de que sea tarde, porque no tiene arreglo, es un enfermo del poder, un mentiroso compulsivo, un ególatra muy peligroso y un egoísta como una catedral. O sea, culpable.