Dale que te pega con el ficus

No es por el ficus de Triana en sí, es por su significado por lo que estamos derramando tinta y palabras unos y otros, cada cual con su libertad de expresión y pensamiento. Yo no tengo nada de qué hablar con quienes hacen una salvajada como ésa y además esta vez pido perdón a los salvajes que están plenamente integrados en el medio natural que los civilizados hemos abandonado y estamos arrasando. No creo por supuesto en el mito del buen salvaje, lo que ocurre es que sí creo en su instinto de supervivencia frente a un sistema socioeconómico como el mío que parece decidido a autodestruirse o al menos a autolesionarse muy gravemente.

Si se cae por otro lado de Sevilla una rama y hiere a alguien lo que hay que hacer es intentar que no ocurra cuidando la floresta en lugar de utilizar el hecho para justificar ese arboricidio tan nuestro. El rayo que no cesa que es el humano ha caído sobre el ficus de San Jacinto y lo ha destrozado, su estado ahora es casi como el olmo de Antonio Machado que está en Soria. Esperamos por tanto “otro milagro de la primavera” porque es cierto lo que dice el profesor Enrique Figueroa , puede renacer, no le han matado aún su esencia y estos árboles son duros como una madre coraje, yo tengo uno en mi modestísimo patio de casa y con un palmo de tierra le basta para crecer de manera asombrosa. Y, por supuesto, me adhiero a la calificación utilizada por Figueroa: una salvajada, en el peor sentido de la palabra.

Soy de una ciudad en la que no es extraño que no dejen vivir tranquilos a los árboles. Hace muchos años ya tuvimos que movilizarnos a favor de que no se cargaran los Jardines del Valle. Además, deben trabajar o han trabajado en el ayuntamiento unos zoquetes que se dedican a sembrar árboles que levantan aceras y pavimentos, como es el caso del brachychiton. A estos sembradores deben haberles dado el título de botánica –si lo tienen- en una tómbola de la calle del Infierno, a quién se le ocurre sembrar esa especie que luego obliga a gastar dinero en arreglarlos y en reponer todos los desaguisados que provocan con sus raíces.

He tenido sabios profesores en el colegio y en la universidad. Recuerdo al profesor, poeta y novelista José Luis Ortiz de Lanzagorta, que me educó en aquel antiguo Curso de Orientación Universitaria (COU) que impartían conjuntamente Maristas, Padres Blancos y Colegio Santa Ana, en Los Remedios. Lanzagorta nos dijo que se negaba a entrar en El Corte Inglés de la Plaza del Duque en repulsa por la destrucción del Palacio de los Sánchez-Dalp, una barbaridad que se llevó a cabo para construir esa gran superficie. Era un tema tabú para la prensa de la ciudad, dada la publicidad que invierte El Corte Inglés en medios de comunicación. Denunciar el hecho, hasta le costó el puesto a un destacado periodista en la empresa para la que trabajaba.

Decidí tomar ejemplo de mi profesor. Jamás he entrado en el C&A de Tetuán, allí estaba el teatro San Fernando, que a tanto gran artista dio cabida y en el que Los Maristas desarrollaron algunos de sus actos. Ahora me planteo si entrar o no en una parroquia como San Jacinto, allí hay un señor que ha deseado matar algo más que un árbol. No soy religioso, pero sí respeto a las religiones, sí acudo a las misas de difuntos con todo el recato posible. A las bodas, a los bautizos. No me gusta la muerte que rodea continuamente al catolicismo, eso lo está matando. Ese ficus es mucho más que un hermoso ser vivo, ahora reducido a un esqueleto que sin embargo sigue en pie como una bandera herida pero no derrotada.