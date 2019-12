Tenía entendido que lo de montar en bicicleta era algo individual que puede hacer quien quiera, sea mujer u hombre, si le apetece o lo considera beneficioso para el cuerpo o la economía. Como si quiere ir en motocicleta o a caballo. Las mujeres llevan más de un siglo montando en bicicleta y en el XIX era ya un símbolo de libertad y algo que utilizó el feminismo de la época buscando la igualdad. Bastó que el hombre lo considerara poco respetable para que el feminismo diera la matraca con el asunto. Hay un buen libro-guía de 1897, Damas en bicicleta, cómo vestir y normas de comportamiento, de la señorita F. J. Erskine.

La noticia, ayer, dada por un diario de la competencia, tuvo su respuesta en las redes sociales, quizá por llamativa. Que en una ciudad con barrios tan pobres, de los más pobres de España, se vayan a gastar 30. 000 euros en enseñar a mujeres de entre 18 y 65 años a montar en bicicleta, es algo que se presta al pitorreo en pleno siglo XXI. Porque, repito, si una mujer quiere utilizar este medio de transporte tan bueno para el cuerpo y la más que loable pelea contra el cambio climático, se compra una bici y aprende como se ha hecho toda la vida, destrozándose las rodillas y los codos en el suelo. Lo mismo que se saca un carné para conducir un coche o un título para tener un barco deportivo.

¿Por qué se ha dejado fuera de esta iniciativa a los hombres? Si se hace porque la mujer está dejando de montar en bicicleta y eso no se puede consentir en una sociedad moderna que lucha desde hace años por la igualdad, ¿por qué dejar fuera a hombres que a lo mejor tampoco saben porque no han tenido necesidad o interés de utilizar este medio? Hablamos de dinero público, no de una asociación que pone su dinero para eso, como lo podría poner para que los pollos de engorde tengan protección privada en Navidad.

Luego está lo de tener o no bicicleta y lo que cuesta comprar una, entre 100 y 200 euros, sin que sea gran cosa. ¿Y por qué el límite a los 65, cuando con 70 años hay quienes podrían subir la cuesta de Castilleja sin despeinarse? No sé, es una iniciativa que cuesta entender y que hay quienes se la han tomado a cachondeo. Tuvo su sentido en el siglo XIX, porque la mujer quería hacer las mismas cosas que los hombres y no las dejábamos. Querían bicicletas para desafiar al machismo de la época. Ya en aquel tiempo se decía que de las cosas más libres era ver a una mujer viajando sobre dos ruedas y en pantalones.

Hoy no se considera en España que la mujer en bicicleta sea un peligro para el honor de las propias mujeres, como ocurre en algunos países árabes. De hecho, hay clubes y escuelas en todo el país, aunque aquí, en Sevilla, la mujer esté dejando de utilizar este medio tan atractivo y sano de moverse. Una pena, porque a mí siempre me ha encantado ver a una mujer en bici.