Dani Alves no tiene miedo a nada; la joven violada seguro que sí

Me dicen que Dani Alves ha dicho lo siguiente: «Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada». Lo dice como si lo que le está pasando tuviera con su capacidad de superación a prueba de bombas, con su capacidad para asumir lo que va llegando sin que se venga abajo su mundo, con un mundo en el que las adversidades se deben superar con una sonrisa dibujada en el rostro. Pero se olvida el señor Alves de algo fundamental, se olvida de que está entre rejas por haber violado a una mujer, presuntamente, que tal vez no acepte lo que le ha venido y está más que asustada. Nada que ver con una vida construida a base de esfuerzo y valentía.

Hace unas pocas fechas, todo el mundo quería hablar de este asunto porque, sobre todo, se creía más a Alves que a la joven violada. Siempre ocurre lo mismo, siempre aparecen las preguntas que cuestionan la honestidad de la mujer violada, siempre deben demostrar que es verdad lo que dicen y a los violadores se les concede el favor de la duda. Han sido muchos años de vejaciones, de injusticias y de falta de confianza en las mujeres, y ya debemos empezar a pensar que casi siempre las mujeres dicen la verdad (si es que lo dicen puesto que el número de agresiones sexuales sin denunciar supera con creces las denunciadas). La mujer lleva jugando en desventaja desde las cavernas.

Eso sí, dicho todo esto, tampoco podemos ver al hombre como un veneno para la sociedad, como el enemigo a destrozar, como una especie de ser que solo aporta sufrimiento a las mujeres. El caso de Alves comienza a estar claro y todo indica que va a tener problemas para salir indemne de esta situación. Por tanto, que cumpla la pena que le corresponde si se termina probando su culpabilidad. Pero si Alves fuese culpable no nos convierte a los demás en violadores en potencia.

Por cierto, no compremos discursos baratos. Este de Alves diciendo que es capaz de superar cualquier cosa es infumable. Y es que hay que preguntarse si la mujer violada superará todo esto.