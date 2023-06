De brazos abiertos

Venía el Señor de Nervión hasta la Catedral el pasado sábado con los brazos abiertos, acogiendo a todos los que encontraba a su paso. Caminaba con andar firme y decidido -marca Villanueva, que dieron otra lección de elegancia y buen hacer en la conducción de un paso, en este caso de gloria- para cruzar la ciudad hacia la Catedral donde se iba a renovar la Consagración de la Archidiócesis al Sagrado Corazón. Andaba este Jesús resucitado, el que “se enamoró de nosotros y nos eligió” -como escuchamos del Deuteronomio- y ante el que los ángeles faroleros absortos se arrodillan, con el imán de su Corazón coronado de espinas atrayendo a cuantos se cruzaba por el camino en la anochecida primaveral. Belleza pura la de este Cristo glorioso que desde la Gran Plaza atravesaba lo mejor de Sevilla. Y parecía venir proclamando el Señor con su mirada misericordiosa y compasiva como un anzuelo que busca en especial a la “a la gente sencilla, porque así te ha parecido mejor...”, aquellas frases del evangelio de su fiesta: “Venid a mí todos los que estáis cansados... cargad con mi yugo... y encontraréis vuestro descanso...”.

Pero sobre todo hablaban sus manos. Esos brazos abiertos que nos convocan desde lejos. Esas palmas atravesadas por las llagas secadas de sangre que quieren abrazarnos junto a Él. No podemos entender el mundo de las hermandades y cofradías sin tener presente las manos de las imágenes sagradas que nos llaman para acercarnos y nos citan para acogernos. Y los que ostentan responsabilidad cofrade reciben la carga de prolongar la obra de las manos de Jesús: acoger, entender e integrar a cofrades y devotos, cada uno una vida y una historia, en el seno de la hermandad, para que sea reflejo auténtico del Corazón de Cristo.

Nunca han sobrado los fieles, pero en estos tiempos menos aún podemos ignorar, fragmentar o aislar a hermanos que quieren vivir juntos una devoción, una pertenencia, una vinculación de fe. Que debe estar alejada de toda frialdad y de toda indiferencia, que no es buen caldo de cultivo para construir hermandades que sean lugares de Dios y casas de todos. A veces esa tarea no es tanto para los de lejos sino que empezar por los más próximos. Muchas deficiencias y dificultades que encontramos en nuestro mundo cofrade tienen su origen en ese no fijarse suficientemente en las manos abiertas de Jesús, el que recorrió Galilea y leemos en el evangelio, sí, pero también el que tenemos cercano, vemos y tocamos en nuestras iglesias y capillas.

En la homilía de la solemne misa de Consagración -muy hermosa celebración la de la Catedral, primoroso el capítulo musical, cuidada hasta la estampa ofrecida por la cofradía como recuerdo- nuestro Arzobispo señaló que aquel “yugo suave” era el Mandamiento del Amor, el que renace cada Jueves Santo cuando celebramos la Cena pascual. A partir de ahí puede construirse una hermandad más fraterna, con las puertas abiertas para reunir a todos sus hermanos y compartir un mismo espíritu, descrito en las reglas y traducido en vida cofrade hecha cultos, actos, convivencias... Una misión peculiar ésta que aparece con claridad en la reciente carta pastoral de los Obispos del Sur de España “María, Estrella de la evangelización” -merecedora de volver sobre ella con más detenimiento-: «Toda Hermandad tiene como vocación propia crear vínculos de fraternidad a partir del misterio de la vida de Cristo que evoca».

Y el misterio que evocamos es nada menos que el del Corazón entregado, las manos desatadas y los pies que caminan buscándonos a todos y cada uno por los senderos del mundo. Misterio de plenitud tras la Pasión y la Resurrección. Hora final y momento triunfal éste de “recapitular en Cristo todas las cosas”, que diría San Pablo. Misterio escondido “a los sabios y entendidos y revelado a la gente sencilla”, como oímos a San Mateo el viernes pasado.

La Hermandad del Sagrado Corazón, discreta y apacible corporación de gloria, bien asentada en su barrio y parroquia con la fuerza que emana de su imagen titular -quizás de las más difundida y reproducida por todo el orbe cristiano aún sin conocer su origen-, no solo realizó una bella procesión de traslado y preparó un solemne y emotivo pontifical en la Catedral, sino que esta tarde de verano recién estrenado volverá en otra procesión memorable -plaza del Triunfo, jardines de Murillo, Eduardo Dato, la Concepción...-, con su paso recio y elegante, a los sones vibrantes de trompetas y tambores y con flores de sangre y de gloria, hasta su casa en Nervión con su Señor de brazos abiertos que nos invita a abrir y estrechar los nuestros unos a otros. Este es el yugo llevadero y la carga ligera a que se refería el evangelio del Sagrado Corazón que se ha proclamado esta semana en el corazón de Sevilla. Y la fraternidad que logremos entre todos será nuestro descanso.