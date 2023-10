¿De dónde ha salido el símbolo @? Seguro que mi abuela lo sabía

Es curioso y me llama profundamente la atención lo modernos que creemos ser y lo tocinos que somos.

Dejen que les cuente una experiencia personal que viví hace ya muchos, muchos, años.

Mi abuela Inocenta no sabía leer, tampoco escribir, claro. Sólo firmaba con su nombre de pila si le ayudaba (ponía su mano sobre la mía agarrando el bolígrafo y así lograba estampar una firma que de otro modo era imposible). Siendo yo un adolescente alocado (un idiota, vaya) le escuchaba hablar y pensaba que aquella mujer era una pobre paleta que no sabía ni lo que decía; y llegó a provocarme cierto complejo el tener que presentar a mi queridísima abuela en público. Nunca me arrepentiré lo suficiente de todo aquello.

Un buen día me preguntó (salía a la calle para hacer no sé qué cosa) que dónde iba con ese sinapismo encima con el calor que hacía. Era un chaquetón azul marino. Le contesté que no inventara palabras que diciendo barbaridades haría el ridículo. Mi hermano mayor (tiene bastantes más años que yo y había dejado la adolescencia atrás mucho antes) me dijo que no menospreciase a los mayores aunque no tuvieran estudios porque me sorprendería de la sabiduría que eran capaces de acumular. Hice un gesto de desagrado y él hizo otro con la mano para que me acercase. Abrió el diccionario que tenía en la mano derecha y leyó: sinapismo, en su segunda acepción, persona o cosa que molesta o exaspera. Añadió que el chaquetón me haría sentir molesto con el calor que hacía en la calle. Tras la lección, aprendí a estar alerta con lo que hacen y dicen los mayores, aprendí a respetar lo que aquella mujer tan castigada por la vida y tan analfabeta, hacía o decía. Con los años, no soy capaz de sumar todo lo que aprendí de ella a cambio de esas firmas robadas al terco destino.

Pues bien, salvo en el ámbito de la tecnología, casi todo está inventado; y casi el 100 por cien de lo que creemos que es ultramoderno suele ser una versión de una vieja teoría o de una idea que ya los griegos clásicos desarrollaron con solvencia y maestría. Creemos representar la modernidad y somos desconocedores de lo más básico un buen número de veces.

Digo esto porque hace unos días escuche una conversación en el bar mientras tomaba un café cortado. La cosa iba de la descomunal invención que representa el símbolo @ de arroba. Escuche cosas inimaginables, absurdas y groseras con la verdad. El caso es que la primera pregunta que me asaltó fue que cómo alguien podía afirmar que el símbolo y la palabra arroba era invención reciente. Ambas cosas son de origen árabe y existen hace siglos. ¡Siglos! La Internet es mucho más moderna que la arroba, una antigua medida de capacidad y masa equivalente a poco más de 11,5 quilos. En Cataluña y Aragón varía un poco ese valor (10.4 y 12.5, respectivamente). Es la cuarta parte de un quintal. La otra arroba (si es que se puede decir así) fue elegida por Ray Tomlinson, desarrollador del primer sistema de correo electrónico, al buscar un símbolo para evitar conflictos entre nombres del destinatario del correo electrónico. El símbolo de la arroba (@) ya estaba en los teclados mucho antes aunque no se utilizaba casi nunca y se fijó en él. Ahora, sin embargo, no se puede pensar en la Internet sin tener presente ese símbolo y ese nombre.

Todo está inventado. No somos tan originales como quisiéramos; ni tan listos. Y solemos despreciar lo que ya existe y es desconocido porque no forma parte de nuestro conocimiento. Así somos y así están las cosas. Peligro, peligro.