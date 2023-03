«De la nada, nada puede salir»

Es una lástima, pero es lo que hay. Un panorama ciertamente desolador, donde la pobreza – sin hablar de economía- está apoderándose del mundo de las cofradía y bastante culpa, por no decir toda, es de quienes tienen el poder de la toma de decisiones en sus manos.

Si dentro de un mundo en el que se llenan la boca ( y los programas electorales) hablando de hermandad, confraternidad y caridad, pero a la hora de la verdad prevalece la vanidad y todo por falta de humildad, algo falla.

Está dejando la primera fase la del Plan Renove de la Semana Santa y el invento con calzador del Santo Entierro PPV, un retrato desolador de dirigentes de un escaso nivel moral y falto de compromiso social, en una fiesta que es del pueblo y que sin el pueblo carece de sentido. Esta gente que se presenta ante nosotros con una cada vez más acuciante sensación tangible de nepotismo y despotismo, así como de altura de miras, actúan por producto de sus propias carencias, llenos de miedo, celos, envidias y afán de notoriedad . El autoritarismo, la soberbia y la prepotencia, son plaga en muchos de los estamentos corporativos. Son la nueva tribu de ninis cofrades, que ni saben, ni se dejan asesorar, anteponiendo el ego de su vara a las más elementales dosis de raciocinio y búsqueda del bien común, que debería ser el más común de los bienes en el ámbito de la formación y espiritualidad que se les presupone a los cofrades y las cofradías.

El trenecito, el me enfado y no respiro porque no me dejas salir en mi sitio. El yo hasta la Alameda no voy ; el yo por allí no tiro y si lo hago atente a las consecuencias, o el ahora verás y si no me chivo al Cecop... ¿Necesitamos todo esto? ¿Es este el ejemplo que las hermandades están dando a sus hermanos y a los cofrades?

Estamos en tiempos de reflexión, de conversión y de redención; también en el punto de mira, mientras miramos exclusivamente por el ¿qué hay de mío?

Nihilismo