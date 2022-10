De MUFACE a la Seguridad Social, me gusta

Los hospitales que ingresan dinero del Estado gracias a Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) y a otras entidades públicas que se encargan de la sanidad para miembros del Ejército, por ejemplo, se quejan de que no reciben el dinero que necesitan para tal menester. Dice el diario La Razón : “Los grandes grupos hospitalarios se plantean dejar de colaborar con las aseguradoras de Muface si no hay revisión de sus tarifas. El presupuesto de la mutualidad apenas crecerá un 1,7%”. Como el gobierno tiene bastante congeladas las subvenciones, como los funcionarios y exfuncionarios somos viejos o muy viejos y por tanto tenemos muchos y variados achaques y como está lo de la inflación, no alcanzan caja como quisieran.

No hace mucho, Pablo Iglesias nos quería mandar a la Seguridad Social a los casi tres millones de funcionarios más a los militares y a los funcionarios judiciales. Por mí, adelante, Muface ya no es lo que era y en España la sanidad privada deja bastante que desear, debe tener cerca un hospital público por si se le complican las cosas aunque entre la gente sigue vistiendo mucho eso de “se ha operado por lo privado”.

Cuando yo entré en 1995 en Muface, buscabas un médico y lo hallabas de inmediato. En Muface, por cierto, tienes muchos médicos y al mismo tiempo no tienes ninguno porque vas bastante a ciegas y eliges a alguien de un listado y en ocasiones a alguien que ni viene en el listado, ¿qué curriculum tendrán los que ni siquiera vienen en los listados oficiales de Adeslas, Sanitas o DKV, las tres aseguradoras que trabajan con Muface? En lo público sabemos que a cualquier médico se le exige una buena preparación y eso que ahora hay mucho que decir sobre la sanidad pública. En lo privado he visto profesionales que, además de atenderte con poca delicadeza, no les veo yo con mucha sabiduría sanitaria, y perdón por la falta de modestia.

El caso es que era cómodo tener un médico privado y no esperar colas ni estar en listas. Ahora no, ahora la sanidad privada te pone en listas de espera a veces de meses, sobre todo en verano. Si quieres atención antes, te ve alguien de cuya capacidad uno recela, pero, bueno, las apariencias engañan, lo malo es que se trata de la salud y el cuerpo de uno y ya se sabe que cuando hay un fallo en Medicina la culpa no es de nadie, tú firmas antes de cada intervención o tratamiento, debe ser la Medicina una profesión en la que se es poco responsable de los errores o despistes, no conozco demasiadas parecidas. Con eso de que no es una ciencia exacta se curan muchos en salud.

Como cada vez atiende menos y peor lo privado, con gusto me mudo a lo público. Es más: es que ni la enseñanza privada ni la sanidad privada deberían recibir ni un euro del Estado, de eso es de lo que tiene que tratar la llamada izquierda en lugar de ir siempre a lo fácil como es desenterrar huesos o decir qué se debe comer y qué no. No quiero que de mi sueldo vaya ni un céntimo a empresas privadas de sanidad, he visto, por ejemplo, tratamientos de fisioterapia que son de risa, con maquinitas inútiles que alguien ha logrado vender al Estado o a las empresas como pretendía el fabricante de porteros eléctricos en la película de Berlanga La escopeta nacional. Así que adelante, vámonos a la Seguridad Social, menos decoraciones con muebles bonitos y estilos acogedores y más médicos con capacidad, competencia y buenos sueldos. Lo primero es la salud, sin ella no se puede hacer nada en el mundo. Reestructuración a fondo de la SS y para delante. Quien desee otra cosa que se la pague.