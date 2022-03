Es espantoso ver cómo algunos camioneros aparecen en las televisiones o las redes sociales aclarando que no son de derechas o simpatizantes de Vox, como si un transportista con camión propio tuviera que ser socialista, comunista o liberal. Estos días hay un enorme interés en averiguar de qué color político es Manuel Hernández, el presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, para ir a por él porque, sea de la ideología que sea, si es que es de alguna, le está echando un pulso al Gobierno y, de momento, lo está ganando. Seguramente no caerá Sánchez, pero Hernández está poniendo al descubierto su soberbia, sobre todo la de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que fue de las primeras en soltar lo de que el líder de los camioneros autónomos españoles pudiera ser un mandado de la formación de Santiago Abascal. O directamente del partido, porque ayer se publicó una fotografía en la que este hombre aparece en un acto de Vox en Hellín (Albacete?, su pueblo. Suponiendo que sea militante o simpatizante del partido de Abascal, ¿dónde está el problema? ¿En que no lo es del PSOE, el PP o IU? ¿De qué ideología tiene que ser un camionero? ¿Y un periodista, un albañil o una farmacéutica? Sería interesante jugar a ver de qué ideología tendría que ser el presentador de La Sexta Noche, por poner un ejemplo. Pongo otro ejemplo. ¿De qué partido tengo que ser yo para que la Diputación Provincial de Sevilla me dé al menos una conferencia al año, como hacía antes de que empezara a criticar a la socialista Rocío Sutil por utilizar información de este organismo para captar votantes en su pueblo de Mairena del Alcor, del que intentó ser alcaldesa y no lo logró? Llevo casi cuarenta años en El Correo de Andalucía y jamás me han preguntado cuál es mi ideología o con qué partido político simpatizo. A lo mejor es porque nunca lo he ocultado y lo he dicho cien veces. Pero ya hay que tener cuidado con ser sincero y ejercer la libertad que un ciudadano debe tener para, en un país democrático, decir abiertamente qué o a quién vota, porque hay periodistas o mercenarios de la información que se dedican a averiguar de qué ideología son determinadas personas a las que hay que quitar de en medio. Por eso es importante averiguar si el líder de los transportistas autónomos españoles, que está poniendo en jaque al Gobierno, pudiera ser de Vox, que, mientras no se demuestre lo contrario, es un partido tan legal como los demás, con una importante representación en el Parlamento español porque así lo decidieron millones de españoles, en libertad, en las últimas elecciones generales. Por tanto, ¿qué más da la ideología del camionero murciano Manuel Hernández, si lo que importa es que le ha plantado cara al Gobierno para solucionar el problema de unos profesionales del transporte que se lo están jugando todo por sus familias?