De Quintos, tú no te calles

Yo ni sabía de la existencia de este tal Marcos de Quinto y eso que es por lo visto el portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, lo cual debe ser algo muy importante. Quién me ha visto y quién me ve, antes, cuando ejercía al cien por cien el periodismo, me sabía muchos nombres de políticos, pero ahora, entre que estoy dedicado a la universidad y que los políticos ni me dicen ni me enseñan nada original, me tropiezo con cantidad de nombres a los que se les supone cierta relevancia de los que no tengo ni puñetera idea. Y no digamos con el mundo del famoseo.

En mis lecturas continuas de diarios digitales –de los que me interesan las ideas más que los nombres- me colocan titulares gancho para que pique, pero no suelo tener tiempo para tanto porque es una pesca en serie, de un anzuelo vas a otro y a otro: “Descubrimos la fortuna de Pepito Grillo”, “Te vas a caer de espaldas cuando sepas lo que gana El Patito Feo”, “No te extrañes si ves a Pepita la de los Palotes a sus 50 años”. “Mira lo que se encontró Manolo el del Bombo dentro del bombo”.

Los nombres que acabo de escribir son para salir del paso, claro, pero los que leo se supone que son de personas con algo de celebridad, tal vez sea un ignorante pero si alguien me dice que no puedo ir por la vida sin saber quiénes son y que debo dejar de lado lecturas básicas con las que intento comprender la historia del conocimiento de los seres humanos, por ejemplo, para centrarme en estos nuevos cerebros, pensaré en rectificar y huir de mi error.

Aunque, cuando la mili, decía el dicho que no había quinto malo, en este caso el tal Marcos de Quinto sí que nos ha salido malo. Primero le dice payaso al vice Pablo Iglesias y ahora leo: “El dirigente de Ciudadanos y portavoz económico en el Congreso, Marcos de Quinto, ha puesto en duda que España siga siendo una democracia, tras lo cual el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, le ha aconsejado que deje la formación naranja y se una a Vox. "Es que ¿a quién se le ocurre protestar contra este maravilloso gobierno?... Si alguien quiere hacer caceroladas, que sean, al menos, contra el Rey, porque a ésas Marlaska e Iglesias no les ponen peros", ha dicho De Quinto en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Vaya, lo que me estoy perdiendo por no usar redes sociales, con las cosas tan decisivas que dicen tanto este señor como el alcalde de Valladolid y yo durmiendo todas las noches tan tranquilo sin saberlas. Ya te has enterado, De Quinto, no pongas en duda la existencia de la democracia porque entonces eres un facha y debes irte a Vox. La duda, que es uno de los principios de la filosofía y del avance del conocimiento, ofende, y entonces los que otorgan los carnets de demócrata o facha te despachan de un plumazo y te mandan con los herederos de Franco.

Lo de decirle payaso a Iglesias no lo veo correcto, no porque me caiga especialmente bien Iglesias –que no sabe lo que hace- sino porque como eres un padre de la patria y la patria está llena de violencia latina hormonal y pasional, hombre, no le eches más gasolina al fuego. Supongo que Iglesias se habrá dicho eso de “no insulta quien quiere sino quien puede” y como tú no creo que puedas pues ahí se queda la frase y ya está. Pero ten cuidado, hombre, que me revoloteas más el patio. Eso sí, a mí me diviertes y voy a seguirte de ahora en adelante por si dices más genialidades. Búscate otro calificativo más exacto y riguroso para Iglesias porque los payasos son personas sumamente respetables y serias y las risas que levantan entre la gente son inocentes y llenas de coherencia.