De usted a los padres

Le hablé de usted a mi madre hasta los 16 años, cuando dejamos Palomares del Río para afincarnos en la Carretera de Su Eminencia, la populosa barriada sevillana en los años setenta. Hoy una adolescente puede abortar sin permiso de sus padres, con esa misma edad. Y más cosas. En Palomares era normal hablarles a tus padres de usted, y no digamos a los abuelos. A los mayores en general. Ya en Sevilla, los inquilinos de la casa de vecinos donde vivíamos, en la calle Copérnico, esquina a Ofelia Nieto, le dijeron a mi madre que no dejara que le habláramos de usted, que era de catetos. Mi madre nos autorizó a tutearla y reconozco que me costó bastante. A mi abuelo materno, más todavía. “Te han perdío el respeto”, le dijo varias veces Popá Manué. Como el abuelo era tan gruñón, siempre estaba riñendo por todo: por llegar tarde a casa, poner alta la radio, hablar mientras comíamos..., y esas cosas. Le decía a veces, porque estaba de moda en los años setenta, aquello de “corte usted el rollo”, o, “apúntese usted una”. Se ponía negro. Imaginen si le llegara a decir “corta el rollo, abuelo”, que es lo que los adolescentes de hoy les dicen a sus abuelos cuando se ponen pesados. No es que lo vea mal, pero me llama mucho la atención. En la Sevilla de los setenta, se decía que hablarles a los padres o abuelos de usted, era falta de confianza con ellos, y puede ser verdad. Con los padres de entonces había como puertas que se iban abriendo conforme íbamos cumpliendo años. Mi madre murió con 87 y tenía una confianza con ella que no tuve de joven. No había secretos entre nosotros, ninguno. Lo sabía todo de ella, de su injusta vida, hasta sus secretos más inconfesables. Y ella de mí. Viendo ahora cómo es la relación de mis amigos con sus hijos o nietos, lo cierto es que creo que me perdí muchas cosas en la niñez y la adolescencia, con el excesivo respeto, quizá mal entendido, tanto a mi madre como a mi abuelo materno. Esa falta de confianza de la que hablaban los vecinos de Su Eminencia, que seguramente influyó de manera negativa en mi personalidad, reconozco que algo compleja. El excesivo respeto hacia los demás no era nada bueno, pero es mucho peor lo de ahora, la falta de respeto en general por casi todo. El mundo casi no va mereciendo la pena.