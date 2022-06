Debates, Olona y los periodistas

No he dicho ni pío sobre el debate de la otra noche porque no fue debate, me resultó aburridísimo, será muy estratégico por parte de Moreno Bonilla pero asistimos a una especie de charla de café con momentos algo tensos y otros de diálogo de besugos, no más. Bonilla está montado sobre su Babieca en forma de encuestas preelectorales y se limitó a mostrar cuadritos. Como tenía a su lado a su fiel escudero, Juan Marín, apenas se despeinó ante los argumentos que le ofrecían los otros. Marín fue el más brillante, se nota que la necesidad abre mentes y energías, como tenía el apremio de que, según los pronósticos, se hunde, bien que sacó la cabeza para desarrollar argumentos convenientemente articulados. El debate fue como en los tiempos de Induráin: Marín en cabeza, destacado, y los demás detrás, vamos, como Micky y Los Tonys en mi época yeyé. Tanto me gustó, que entre eso y que me inspiraba ternura, pensé hasta en votar por Ciudadanos. Si no me considerara, por ahora, abstencionista por convicción y Cs fuera liberal de verdad, tal vez votaría Cs, pero el liberalismo y la Ilustración en Andalucía son asuntos extraterrestres y a la vista está, el que tenga ojos para ver, que lo vea.

Luego tenemos a Macarena Olona, la “granadina”. Se nota que viene aquí por disciplina al centralismo democrático leninista de Vox. Sabe algunas cosas que ha estudiado pero carece de vida andaluza. Cuando empezó a hablar de lo suyo que es el feminismo y demás, se escuchó a Teresa Rodríguez sentenciar: “¡Racismo!”. A mí aquello me sonó como cuando en las películas ponen al inquisidor de turno a exclamar ante el disidente: “¡Herejía!”. Y es que estamos llenos de Torquemadas, sobran por todas partes. Yo no veo racismo ni homofobia en lo que dice Olona. Sé que los gays y la inmigración pobre, negra y mora no le gusta, ahora bien, lo disfraza correctamente, nos dice que los inmigrantes ilegales, a su tierra, y que aquí tenemos una cultura incompatible en estos momentos con el islam. Debo haberme vuelto chocho como dicen algunos por ahí, esos que han convertido a Marx en su santo preferido y le colocan una vela cada día para que les dé sentido a sus vidas, inmóviles en el tiempo. Yo, como Pilatos, no veo pecado en Olona y sus palabras, veo deseos de colocar las cosas en su sitio, como hacen los conservadores y los miedosos ante la libertad y el orden caótico del actual mundo. Nada más. Se equivoca, pero es que la gente está harta de tanto desorden y hay millones de personas a las que no les gusta tantísima igualdad porque hay amores que matan. Si yo fuera un miembro de esa gente la votaría con toda tranquilidad, visto lo que hay enfrente. No lo soy.

Luego están los periodistas que colocan allí como convidados de piedra. ¿Para qué sirve un periodista en un debate? Ni siquiera es un árbitro porque un árbitro cronometra y además llama la atención y riñe a los jugadores, es decir, se nota que ejerce una profesión. Con razón la profesión de periodista -pese a ser imprescindible- está tan degradada. El periodista se supone que representa a la ciudadanía allí, que debe “pinchar” a los contendientes. A ver: Espadas le hizo preguntas a Bonilla que éste no contestaba. Señores periodistas, díganle que conteste, ¿quién manda en ustedes?, ¿ustedes o los asesores de los candidatos? Están en una televisión pública. Bonilla enseñaba estadísticas y Espadas le decía que esos logros los había alcanzado con dinero de Madrid, díganle que lo aclare porque Bonilla se hacía el sordo.

No me extraña que un debate empiece a aburrir a todo quisque y más si se está al tanto de la actualidad. Fue un debate para la masa a la que deben considerar tonta. Como muchos aspectos en política, se trató de un espectáculo para la galería. Ya la presencia allí de dos candidatas de izquierdas -una, Teresa, con raíces en Andalucía y la otra, Inmaculada Nieto, ligada a Madrid- lo dice casi todo, junto a un Marín brillante que se tenía que haber unido en listas a Bonilla pero que tampoco lo hizo acaso por órdenes de la señora Arrimadas. Demasiado arrimado a Madrid estaba aquello, acompañado todo por una pareja de periodistas que ejercían como lo podía haber hecho cualquier persona espabilada, para eso no se precisan estudios universitarios.