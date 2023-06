¿Decidirá Pablo Motos?

Ayer vi al señor Núñez Feijóo en El Hormiguero, de Pablo Motos, y, sinceramente, me gustó su temple. No sobreactúa, como Pedro Sánchez, y aunque ya lo sabía, es más de fiar que el todavía presidente, que cambia de posición política como de pantalones. Ya no hay que llamarle mentiroso, sino cambiante, voluble o variable. De su entrevista con Motos sólo he visto extractos en las redes sociales, lo suficiente como para que no cambie mi opinión sobre él, que no es nada buena y lo digo sin esconderme. No votaría a un tío como Sánchez ni a tiros, porque no es fiable. Cambiar de posición política es algo respetable, que han hecho todos los presidentes de la democracia, desde Suárez hasta el propio Sánchez. Tan respetable como que un ciudadano vote a un determinado partido político y deje de votarlo. Incluso a una determinada ideología.

Pero lo malo de Sánchez no es que haya cambiado de posición política como el que se cambia de calcetines. Es que lo ha hecho buscando un beneficio para él, sin pensar para nada en los ciudadanos. Le hizo una moción de censura a Mariano Rajoy con la promesa de convocar elecciones enseguida, y no cumplió esa promesa. Eso no fue un cambio de posición política, sino un engaño miserable, el primero de muchos que vinieron luego y siempre para seguir en la Moncloa. Es verdad que Felipe González prometió no meternos en la OTAN y que cambió de posición cuando llegó a ser presidente. Pero convocó un referéndum. Y nos convenció de que había que estar en la Alianza Atlántica, lo que fue claramente un acierto, según el rumbo que tomó luego el mundo. Sólo un señor como Sánchez podía poner ese ejemplo para justificar sus mentiras, comparándose nada menos que con Felipe González.

Feijóo también cambiará de posición política, si llega a ser presidente, pero así y todo, y aunque nunca he votado a la derecha, le daría mi confianza antes que a Sánchez. De hecho lo estoy estudiando y confieso que anoche, viéndolo con Motos, me resolvió algunas dudas. Total, lo de que me llamen facha, franquista o nazi ya lo tengo más que superado, sólo por ser crítico con la izquierda en la que confié durante tres o cuatro décadas. La derecha nunca me ha engañado, porque jamás confié en ella. Les aseguro que hay cientos de miles de personas que han votado siempre al Partido Socialista y que ahora votan al Partido Popular. Toca cambio, sin duda alguna, y viendo el panorama de los partidos que hay ahora mismo en España, el cambio está más que claro. Pero lo que diga el pueblo habrá que respetarlo, porque casi nunca se equivoca.