Dejen algo pa los demás en el super

Vamos a comportarnos y pensar en los demás a la hora de cargar el carro del supermercado, ¿podría ser? Me temo que no, tengo la horrible costumbre de pensar que el humano no es social sino individual, un ser que primero piensa en sí y en los suyos y después en los demás. De lo contrario, no harían falta las leyes que regularan nuestro comportamiento ni que los mandamientos de la ley de Dios dijeran eso de: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”, lo cual implica no acaparar para uno ni el papel higiénico antes ni el aceite de girasol ahora.

El otro día escuchaba a alguien por la radio decir que por qué no sembrábamos nosotros lo necesario para obtener aceite de girasol y no depender de Ucrania en eso y en otros elementos. La respuesta es que no es tan fácil. Claro, aquí fácil no hay nada menos cobrar y castigar por no pagar recibos o por no cumplir con Hacienda y los bancos o subir la gasolina; hasta okupar una vivienda es más fácil que sembrar lo que haya que sembrar para obtener aceite. Los buenos gobernantes hacen fácil lo que parece complicado, para ellos la palabra difícil no existe y tampoco el vocablo imposible y más si estamos hablando de la tierra y de un país en general tan agradecido como España que ahora mismo carece precisamente de buenos gobernantes.

Los medios no van a lograr nunca -o lo van a lograr muy poco- que la gente no piense tantísimo en sus carros de la compra y le importe un pimiento el de los demás; el personal se toma esto de la huelga de los camioneros como un estado de guerra y se acojona del todo. Entonces enseña la cara auténtica que esconde, que escondemos, y es más “solidaria” con los habitantes de Ucrania que con los vecinos de enfrente a los que conoce desde hace diez años.

Se dona a los demás lo que nos sobra, la solidaridad real es entregar lo que no se tiene o se tiene muy justo, en mi Facultad de Comunicación, que más que un centro académico parece un puesto de asistencia de Cáritas, hace tiempo que tenemos en la puerta utensilios para recoger donaciones para Ucrania. ¿Y por qué no también para los rusos de a pie, afectados por los castigos que nosotros mismos les imponemos? Porque alguien los ha declarado los malos y un centro científico al que se le supone capacidad crítica de análisis no aplica una visión rigurosa de la vida sino que sigue la corriente de lo políticamente correcto para no complicarse que, sin embargo, es justo la finalidad de la ciencia. La solidaridad de una facultad universitaria se tiene, en primer lugar, con los alumnos a los que se les debe ofrecer una enseñanza acorde con las necesidades y las exigencias de lo que la sociedad demanda. ¿Hacemos eso? No.

Cuando seamos solidarios con nosotros mismos pensaremos en la solidaridad con los demás, pero si comenzamos por ir a lo fácil y sobrellenar el cubículo en el que portamos los alimentos del supermercado, procedemos a mostrar sin caretas lo que realmente somos. Trincamos todo lo que podamos y el que venga detrás que arree. Sabemos que hay productos que escasean más por ese acaparamiento que porque falten realmente. ¿Qué pasará si penetramos por desgracia en una situación de auténtica escasez y alerta? Mejor no pensarlo, si un momento así entra por la puerta de inmediato la solidaridad de la que falsamente hacemos gala saldrá por la ventana. Así somos y engañarse es tontería. Las excepciones son las que confirman la regla, como se sabe.