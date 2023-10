Del sueño feliz a la triste realidad

Algunas noches me dejo la radio encendida y mezclo el sueño con lo que se cuela por mis oídos mientras duermo, o creo que duermo. Por eso sueño mucho con Carlos Herrera, supongo, una o dos veces por semana. Por mí no hay problema, porque lo admiro, pero a lo mejor a Carlos no le gusta que diga que está en mis sueños. Esta mañana soñaba que me decía lo del pelotazo de la presentadora y escritora Sonsoles Ónega. Su obra literaria es más o menos como la obra musical de Omar Montes, cortita con sifón, quien, como saben, está nominado al Mejor Álbum Flamenco en los Grammys Lantinos.

Se han presentado este año al Premio Planeta 1129 obras y el jurado ha elegido Las hijas de la criada, de Sonsoles Ónega. Qué casualidad, que además es de la casa. Con los ojos aún pegados y Herrera dándole caña a Sánchez me pregunto si hay algo de verdad en nuestro país. Miro por la ventana y veo los pinos algo mojados, a mis gatos en la ventana buscando el pienso y a mis perros corriendo por la parcela, y esto me hace ser optimista, lo justo para levantarme y escribir la Tostá, que a veces cuesta porque sabes que cuando enciendas el ordenador y entres en las redes sociales estás ya en esa especie de mundo al margen de los sueños. Y recuerdo una vieja letra mía, una soleá, que viene como anillo al dedo:

Soñando estaba contigo

y cuando me desperté

te echaba tanto de menos

que al sueño quise volver.

No la compuse pensando en Herrera, lo juro, sino en aquella mi primera novia formal que no he logrado olvidar a pesar de que ya es una simpática abuela que sigue unida a un buen hombre.

La verdad hay que buscarla siempre en uno mismo, en lo cotidiano, en lo que tenemos cerca cada mañana, porque en cuanto te alejas de tu zona de confort y te entregas a los medios de comunicación empiezas a tener problemas y pesadillas. Tiempo habrá de leer a Sonsoles Ónega. O no, porque tampoco es una obligación. Ni escuchar a Omar Montes.