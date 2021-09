Delincuencia y terror en Internet

Por si no tuviéramos bastante con los delincuentes habituales de toda la vida, ahora un ejército de nuevos salteadores avanza por la red de redes a pasos agigantados. Me dicen los medios que al ayuntamiento de Sevilla le han estafado un millón de euros por Internet. No me extraña. Y lo que te rondaré, morena, porque esto no ha hecho más que empezar y los robos y extorsiones cada vez son más sofisticados. Eso sí, no sé qué sistema informático de seguridad tendrá el ayuntamiento, ignoro cuál es la eficacia de un servicio único y especial de expertos informáticos municipales que corten todos estos spams, todos estos mensajes falsos e impidan que lleguen a los funcionarios y altos cargos, en la universidad de Sevilla contamos con uno y suele ser eficaz, aun así, hay que tener mucho cuidado, los delincuentes saben imitar muy bien los mensajes de los propios servicios de seguridad, ahora mismo tengo dos emails que supuestamente me están avisando -desde el servicio de seguridad de la universidad- de que alguien está operando con mi buzón de correos electrónicos, puede ser verdad pero por algunos detalles de redacción también deduzco que puede ser mentira, por tanto, hasta que mis técnicos de la US no me lo aseguren no abro enlace alguno ni cambio mi contraseña.

Hay que ver la de preocupaciones que nos da la sociedad digital, nos ha tocado ser conejillos de indias de este gran cambio en la evolución histórica y, entre la nueva tecnología y los caprichos de los programadores, con frecuencia en lugar de facilitarnos la vida nos la complican cada vez más como si no tuviéramos ya bastantes preocupaciones. Se supone que dentro de una o dos generaciones el ser humano manejará lo digital como quien rellena un papel y firma debajo pero en estos momentos, sobre todo a las personas que tenemos más edad, eso nos cuesta bastante y llegamos a la desesperación. Por si no fuera suficiente, irrumpen los ladrones digitales, el humano, como siempre, a aprovecharse del prójimo, desde una persona anciana hasta un ayuntamiento, pero, por favor, un ayuntamiento como el de Sevilla no debería ser víctima de esta delincuencia porque se supone que tiene los medios para evitarlo, sólo nos queda el consuelo de que hasta las grandes empresas de informática a veces sufren asaltos de “piratas” y los estados también.

Algunos estudiosos sociales se quejan de que nos hallamos en una comunidad vigilada por cámaras que se encuentran por doquier. En teoría es una queja lógica, pero es que la lógica de antes hay que abandonarla ya y cambiarse el chip. Es inevitable que el poder público y privado quieran mantener el orden y asegurarse su futuro en una sociedad donde se le ha facilitado al humano un arma como es Internet con la cual puede llevar a cabo todo tipo de tropelías. El mundo del presente y el del futuro es un mundo vigilado y cada vez lo será más, el concepto privacidad debe ser olvidado en su sentido actual porque si no lo hacemos vamos a estar en situación de tensión y cabreo permanente. Caminamos hacia una sociedad donde será cada vez más precisa la presencia de policías y otras fuerzas de seguridad que vigilen a los ladrones de datos y de dinero a través de la red y asimismo las extorsiones, yo he recibido varias en las que amenazan con hacer públicas unas supuestas imágenes mías comprometedoras. Por las horas en que las recibo deduzco que llegan desde América en general o desde Asia, es decir, el delincuente ya no está en una esquina escondido -que también- sino en la otra punta del mundo y te exige dinero en moneda digital o de lo contrario lanzará a la red unas imágenes que no existen pero sí es verdad que esa persona está entrando en cientos o miles de correos personales y quien se asuste paga. A veces lo pienso despacio y creo que es una situación terrorífica, cuando me hablan de películas de terror contesto que el verdadero terror no está en la ficción de una película o de una serie -que también tratan el tema de este texto- sino que el terror está en la vida real, en el día a día tanto en la calle como frente al ordenador.