¿Dependemos de Puigdemont de forma injusta o dependemos de PP y PSOE nos guste o no?

Después de las elecciones, se habla de la ley electoral española. Siempre se discute si es la mejor o es una chapuza; si hay que cambiarla ya mismo o si, por el contrario, hay que mantenerla para que todos los españoles tengan una representación adecuada. Antes de las elecciones, también asaltan las mismas dudas. Siempre tenemos la ley electoral española en el disparadero. Pero ¿sabemos en qué consiste? ¿A quién beneficia? ¿Somos los únicos del mundo que sufren este asunto?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se aprobó el año 1985. Así que no es nuevo el problema ni lo es la discusión. Se modificó el año 2011 y nadie ha querido cambiar nada de nada más en todos estos años. Y es que no es fácil entender cómo funciona o si es justa o si debe eliminarse.

En España, existen 52 circunscripciones o provincias y son 350 los diputados que representan a los ciudadanos empadronados en cada una de ellas. Ceuta y Melilla tienen un solo diputado, el resto, como mínimo 2 y más dependiendo de la población de cada territorio. Es decir, Sevilla tiene más diputados que Soria puesto que la población de Sevilla era, por ejemplo en 2018, cercana a los 689.000 y en Soria casi 90.000 ese mismo año. Por esto, el valor de un voto no es el mismo en una circunscripción que en otra. Se busca proporcionalidad y no se consigue. Todo lo contrario. Pero es cierto que las circunscripciones más pequeñas tienen representación y no dependen de lo que digan las grandes ciudades españolas (sin esta ley, por ejemplo Soria, seguramente no tendría diputado alguno y serían los representantes elegidos en Madrid o Barcelona los que tuvieran que defender sus intereses, cosa poco probable). En una palabra, los turolenses o los sorianos serían convidados de piedra y eso no puede ser.

¿Esto es cosa de los españoles que no sabemos hacer nada de nada? Pues esto es cosa de los españoles y de los suizos, de los polacos, finlandeses, japoneses, israelís o belgas, entre otros. No parece que seamos tan estúpidos como quieren que parezcamos algunos detractores de la ley D'Hondt que es así como se llama la ley electoral usada en España y otros países.

Con esta ley, las candidaturas que no alcancen el 3 por ciento de los votos válidos emitidos, quedan fuera irremediablemente. Tomo prestada a Eduardo López Alonso la explicación aritmética del funcionamiento de la ley puesto que es clarísima: “Si en las próximas elecciones en una de las circunscripciones cuatro partidos políticos luchasen por conseguir los cinco cargos de diputados disponibles y el número de votos total (sólo cuentan los votos válidos y los votos en blanco, no el censo) fuese de 13.500, esta sería la manera de hacer el recuento: Hay que dividir el número total de votos que ha recibido un partido por 1,2, 3, 4 y 5, es decir, los cargos electos que se disputan en cada circunscripción. En este caso, los 5.000 votos del partido A se dividirían por 1, 2, 3, 4 y 5; lo mismo con los 4.000 votos del partido B (1,2, 3, 4, 5), etcétera. De todos los resultados obtenidos, los cinco diputados se asignan a las cinco cifras más altas, independientemente del partido. En este caso, el partido A tendría el primer diputado gracias al resultado de 5.000; el segundo diputado correspondería al Partido B por el cociente de 4.000; el Partido C se llevaría el tercer diputado con la cifra de 3.500; el Partido A se quedaría con el cuarto diputado por el resultado 2.500; y el quinto y último diputado sería para el Partido B, con la cifra de 2.000, más alto que todos los cocientes del Partido D. Por lo tanto, el Partido D no tendría representación, el Partido C alcanzaría un único diputado, y los partidos A y B se quedarían con dos diputados cada uno. En caso de empate, el escaño se le otorga a la formación con mayor número de votos, aunque esa posibilidad es muy remota ya que las cifras no suelen ser redondas como en este caso. En la práctica se elaboran dos tablas. Una, de los partidos y los votos obtenidos por cada uno, y otra compuesta por las divisiones de los votos totales de cada partido por los escaños en juego”.

Pues bien, como ya podemos ir intuyendo, en circunscripciones pequeñas se tiende a sobreponderar la importancia de las mismas y nos lleva a que el voto no valga lo mismo si consideramos el conjunto de España. En Soria con algo más de 26.000 votos se obtiene un escaño; en Madrid es necesario sumar algo más de 100.000 (en Soria se eligen dos diputados y en Madrid treinta y seis). Y es que todo depende del número de habitantes en cada territorio.

En resumen, podemos decir sin equivocarnos que esta ley beneficia a los grandes partidos y a los partidos locales como podría ser Teruel Existe. Además, claramente. Por eso, es muy difícil que esta ley se cambie en el futuro.

Y podemos deducir lo esencial pensando en que, por ejemplo, las 26 provincias con menos habitantes tienen aproximadamente un 17,2 por ciento de la población española aunque eligen a un 29 por ciento de los diputados. Esta es la razón por la que el voto de la “España vacía” o rural se ha convertido en un tesoro para los partidos políticos españoles.

Por último, es interesante hacer una reflexión sobre los partidos nacionalistas y esta ley electoral. En primer lugar, los candidatos nacionalistas se tienen que dedicar a hacer campaña en un territorio muy reducido mientras los nacionales se ven obligados a hacer miles de kilómetros y un esfuerzo brutal. Pero por otra parte, existen estudios que dan como resultado una pérdida escasa de diputados de los partidos nacionalistas si se considerase la circunscripción única y se detecta que el gran problema es la súper representación de los partidos grandes (PP y PSOE). ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el legislador en su momento quiso evitar una atomización excesiva del parlamento para facilitar la gobernabilidad de España y esto representa un inconveniente para partidos como Ciudadanos (en su momento) o Vox o Sumar. Es curioso que PP o PSOE sumen un porcentaje de votos menor (siempre) que el porcentaje de escaños que consiguen. El gran problema de todo esto es que los pocos escaños nacionalistas suelen servir de bisagra para que un partido de los grandes gobierne o no lo pueda hacer. Pero no logran muchos más escaños de los que lograrían con otra ley que presentase un territorio común para todos (perderían entre 3 y 4 según algunos estudios).

Siempre la misma canción. Y la aritmética siempre dice lo mismo: los mitos son mitos y conviene echar un vistazo a la realidad con cuidado. ¿Queremos dejar sin representación parlamentaria a los turolenses? ¿No tienen derecho a estar representados los catalanes nacionalistas en el Parlamento? ¿Sólo puede gobernarse con mayoría absoluta de un solo partido? Pensemos sobre estas cosas con tranquilidad y sensatez antes de criticar.