Deprimente primavera

Tan triste es ver días enteros nublados y lluviosos como soportar estos amaneceres y estas jornadas de cielos celestes que se tornan blanquecinos por un calor sofocante y odioso en la primavera sevillana. La Semana Santa ha gozado de un clima envidiable, pero a mí ya no me gusta tanto azahar ni tanto paso ni tanta corneta ni tambor y menos cuando me saturan con una fila de cofradías interminable el Sábado Santo informándome de que se trata de una representación de la Pasión de Jesús cuando se dejan fuera episodios importantes de esa Pasión y veo que aparecen hermandades con peso específico, sobre todo, ante la ausencia de otras.

Ya no disfruto con tanto boato e incienso ni con tanta alegría porque la ciudad se llene de turistas mientras la Semana Santa cada año es más Semana Mercantil y menos santa. No disfruto porque tenemos encima una sequía que unir a la sequía espiritual: la sequía climática que destroza cuerpos y almas. No puedo sentirme contento cuando leo en las páginas de Cordópolis: “Sierra Boyera, primer embalse que se seca completamente en Córdoba. Ni en 1995 se agotó la reserva en los pantanos de la provincia, a pesar de la sequía extrema y de las múltiples restricciones que se aplicaron al consumo de agua”.

ElDiario.es: “Calor fuera de registros y sequía: los “alarmantes cambios en el clima europeo” que se instalan como nueva normalidad. Las altas temperaturas y la intensificación de fenómenos extremos de 2022 subrayan cómo están modificándose las condiciones climáticas, según avisa en un informe el Servicio de Observación por Satélite europeo Copernicus”.

El País: “El calor avanza y nos adentramos en el abril más seco desde que hay registros (1961). En los primeros 16 días del mes se han recogido cinco litros por metro cuadrado, un 15% del promedio habitual que venía alcanzando 32 litros. Y la lluvia será escasa hasta fin de mes. Después de un pequeño receso más fresco y algo lluvioso, la próxima semana viviremos temperaturas más propias de julio”.

Me parece que iré muy poco por la Feria este año. Mejor dicho, ni la pisaré. Estoy harto de pasar calor un año y otro en el llamado Real. Puedo ser un curioso pero no un masoquista y como no me veo obligado a pagar por tener una caseta cada año y hacer como el que me divierto, no tengo por qué torturarme en un recinto ferial que se convierte todo él en una calle del infierno. En mi juventud hice cosas en la Feria que ahora en la prevejez me cuesta trabajo comprenderlas. ¡Cómo cambia el cuento! Claro que entonces si te entonabas con el fino Mantecoso, como era el tiempo en que la Feria estaba en el Prado, al lado tenías el Parque de María Luisa que no estaba enjaulado, como ahora, y allí podías mojarte la mollera y tenderte en la yerba un rato. Ahora ni eso y, aunque el albero no sea tan asfixiante, sigue haciendo estragos sobre todo en los alérgicos.

Venga de donde venga esta sequía, tengo cosas más importantes que hacer que tocar las palmas y fingir alborozo. Que lo pasen bien los que les guste esta algarabía. Yo me declaro en sequía de sufrimientos, emociones fuertes, sevillanas, caballos, calesas y amazonas. El jamón y las gambas los tengo por otros muchos lugares y con algo de fresquito, oxígeno, más baratos y sin tantísimo ruido ni felicidad. “La felicidad está en los pies, use bálsamo Oriental”, decía un anuncio en la radio de mis tiempos. “Yo pisaré las calles nuevamente”, indica la canción, pero no serán las de la alegría, termina uno destrozao, para el derrumbe, como afirmaba José Antonio Garmendia. Así soy de esaborío.