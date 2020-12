¿Derechos huma...qué?

¿Cómo dice usted? ¿Derechos qué? ¿Humanos? Están todos en el papel que es muy sufrido. Y en sus derivaciones, las constituciones democráticas, que también son muy sufridas. En el siglo XVIII antes de Cristo el Código de Hammurabi ya intentaba arreglar a la sociedad, con la mentalidad de aquel tiempo y de aquel rey legislador, claro, pero era un comienzo. En nuestras calendas, ojo al dato, a ver, Oráculo Internet, ilumíname de nuevo: 1. Declaración de Derechos de Virginia en 1776 y Constitución de los Estados Unidos en 1787. Cargaditas de derechos humanos iban. 2. Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Constituyente francesa, realizada el 26 de agosto de 1789, que servirá de base e inspiración a todas las declaraciones tanto del siglo XIX como del XX. 3. Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A, el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Debido a la falta de consenso internacional que existía en ese momento sobre la obligatoriedad de proteger y respetar los derechos humanos, el documento no logró ser formalizado como un tratado internacional, obligatorio para los Estados firmantes, y se limitó a una declaración, que fuera tomada como un ideal orientativo para la humanidad.

Ahí lo tenemos, los derechos humanos son un ideal, un deseo, una emoción, algo es algo. El cerebro humano es prodigioso, pirómano y bombero a un tiempo, origina las más espantosas situaciones y al mismo tiempo las más bellas ¿fantasías? Esa es la peculiaridad principal de nuestra especie que, como no logra quererse del todo a sí misma, vuelca su presunto amor en los animales, por ejemplo, o en las cosas. Claro, como ni los animales ni las cosas hablan como sus congéneres para discutirle sus actos, el humano puede seguir ejerciendo en ellas su papel de Rey de la Creación al tiempo que “juega” a los derechos humanos imbuido en su soledad sustancial y en su egoísmo.

El fondo del asunto es ése pero va acompañado de importantes matizaciones. Como las cosas tienen su lenguaje, se van logrando avances, eso sí, a base de millones de muertos, nadie da duros a cuatro pesetas -para los más jóvenes, nadie da euros a 99 céntimos-, los derechos se alcanzan a base de sangre, sudor y lágrimas, si se alcanzan “gratuitamente” es porque a quienes los dan les interesa por su propia supervivencia. A Marx, con el tiempo, lo leyeron mejor los empresarios que los obreros y comprendieron que o soltaban lastre o se podrían en efecto ir a hacer puñetas, ahora como ya no está la URSS vuelven a las andadas con sello siglo XXI.

A veces quiero ser eso que se llama optimista. Cumbres y más cumbres sobre el medio ambiente y poco o nada. Pero sí, se ha introyectado el asunto y el simple hecho de que existan esas cumbres es buena señal. Pienso en ocasiones que el humano arreglará ese gravísimo problema, no sé si será como en las películas que cuando parece que está todo perdido y el bueno va a morir a manos del malo sucede lo imprevisto y todo acaba bien. Mi deseo quiere que ocurra así, el problema está por tanto en llegar a tiempo, antes de que nos devore lo que hemos creado.

Mientras, ¿derechos humanos? Los hechos dicen que a Europa y a EEUU les gustaría que no existieran inmigrantes pero, sobre todo, ¿qué monserga es ésa de los derechos humanos si tenemos la casa sin barrer en el “mundo libre”? Es lo que dijo Engels ante la tumba de Marx, haciéndose eco de las ideas de su amigo: “el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de hacer política, ciencia, arte, religión, etc.”. Claro que lo puede hacer todo a la vez pero caerá desfallecido sin un equilibrio alimenticio en su cuerpo y en su espíritu. Más claro: si hay un solo niño o familia en riesgo de exclusión o en la pobreza, con todos sus miembros en el paro, si un joven no puede alquilar un apartamento con su sueldo ni formar una familia y se tiene que ir a la emigración con títulos bajo el brazo, ¿para qué me vienen a parlotear de derechos humanos? Váyanse a paseo esos eruditos a la violeta que hablan de enseñar a los niños los derechos humanos desde pequeños y a rechazar los populismos. ¿De qué sirve eso si cuando crezcan no van a tener una vida digna y entonces van a mandar su esmerada educación democrática a hacer gárgaras pasra apuntarse precisamente a los populismos? Quien, con la barriga a gusto, siembra vientos recoge tempestades.