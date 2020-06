Derribando estatuas

La izquierda quiere derribar ahora las estatuas. Teresa Rodríguez, que no sabe ya qué hacer para salir en los medios, es partidaria de derribar los monumentos a esclavistas y conquistadores. En su tierra, Cádiz, en 1811 todavía podías ir a La Habana y traerte una morenita clara. Sí, cuando el Planeta, el cantaor de la Tacita, tenía 21 años y apuntaba ya maneras de cantador de postín y fino herrero. Los de Podemos apuestan por derribar a Cristóbal Colón en Barcelona. Luego de echar abajo la estatua podían poner en su sitio a Echenique con el dedo señalando hacia Galapagar. Porque, claro, puestos a derribar estatuas, lo que vendrá a continuación será colocar otras en lugares estratégicos. A Pablo Iglesias, por ejemplo, por lograr el Salario Mínimo Vital, que ya existía en algunas regiones, le podían poner una en Vallecas. Los flamencos no se quieren quedar atrás en la deriva destructiva del pueblo oprimido contra la Historia. Hace unos días, alguien se refería a los monumentos y condecoraciones a artistas flamencos. No se extrañen si piden que le sea arrebatada la Llave del Cante a Tomás el Nitri, concedida en el siglo XIX por un grupo de gitanos adinerados. Al parecer no había ni un solo gaché entre los entusiastas nitristas. Un siglo más tarde ocurrió algo parecido en Sevilla, cuando el Lebrijano renunció a competir por el Giraldillo del Cante (1980), que ganó Calixto Sánchez, porque entre los miembros del jurado no había ni un solo gitano. Los de la diversidad, ¿le quitarán el galardón al maestro mairenero? De paso podían quitarles también los monumentos en la Alameda a la Niña de los Peines y Manolo Caracol, artistas gitanos, porque no hay ni un solo monumento a los grandes artistas gachés que nacieron o vivieron en esa zona de Sevilla, como Silverio, el Maestro Pérez o Antonio el Bailarín. Estamos llegando a tal grado de estupidez humana que dan ganas de echarse al monte y alejarse definitivamente de los terrícolas. En un momento tan delicado como este, con el mundo derrumbándose, algunos quieren ajustar cuentas con personas que vivieron hace siglos, como Colón. Sí, la roteña Teresa Rodríguez, que debería estar más pendiente de los vivos, de esos cientos de miles de pobres andaluces que se les va a condenar a vivir para siempre del Estado.