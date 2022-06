Desaparecen las corbatas de la universidad

El otro día asistía como director de una tesis doctoral al acto de defensa por parte del aspirante a doctor y me di cuenta de que, salvo el secretario académico del tribunal, compuesto de cinco miembros, ninguno de los otros cuatro llevaba corbata, incluyendo al director. Es que alguno no llevaba ni chaqueta. No era la primera vez que observaba aquel paisaje. Una noche, viendo en Somos TV una de esas películas españolas llamadas casposas por la progresía, me di cuenta de que todos los alumnos llevaban corbata en la universidad. Y por supuesto los profesores. Ya me había percatado del asunto en otras cintas igualmente casposas pero en esta ocasión uní ambos hechos, por asociación de ideas, que se dice en lenguaje culto.

Los tiempos cambian, yo llegué “viejo” a la universidad, con 36 castañas, en 1991, después de quince años de ejercicio periodístico, y tuve la suerte de que relevantes profesores me enseñaran ritos académicos cual era una cierta elegancia en el acto más solemne de una carrera profesoral o investigadora como es aspirar al grado de doctor. En 1994 logré ese grado y desde entonces ya podía estar en tribunales y vestirme con la toga y el birrete que eso en la Universidad de Sevilla no se debe hacer hasta que uno no alcance el doctorado, lo demás, esas fotos que les hacen a los niños ahora, son modas importadas de los yanquis que la gente ve en películas y series.

La universidad tiene sus ritos –o los tenía- y si eres bidoctor puedes llevar dos franjas de tela que lo indican, algo similar al ejército pero sin dar tiros, los tiros en la universidad suelen brotar desde las bocas, no bocas de cañones con agujero sino de las de siempre, las que proyectan las ideas de las mentes, de ahí, de las mentes, parten las balas dialécticas, a veces más dolorosas y crueles que los proyectiles propiamente dichos.

La corbata o algunos detalles especiales son un homenaje y signo de respeto a la persona que se ha llevado entre 3 y 5 años para elaborar su tesis contra viento y marea, en perjuicio a veces de su salud y de la tranquilidad de toda su familia. Sin embargo, ahora veo a colegas en mangas de camisa o con camisas de mangas cortas; con niquis y pantalones de vaquero. Ni que decir tiene que los alumnos no llevan corbata en clase, cuando el Sevilla FC ganó una de sus copas de la UEFA, tres o cuatro alumnos se presentaron en mi clase con las camisetas del Sevilla y una bandera que extendieron en el sitio donde se sentaban. En una ocasión vi a un profesor que portaba una camiseta de AC/DC, un grupo de rock duro.

Es lo moderno, desde luego, la liberación, la igualdad, el progreso y el desahogo. Yo proseguiré con mis corbatitas y a veces con pajarita y todo y que salga el sol por Antequera. Para eso estamos en el mundo libre. A fin de cuentas, lo importante es tener una cabeza bien ordenada, académica, librepensadora, enemiga de la burocracia que es un mal necesario. Por lo demás, me jode, pero por mí que se vistan como La Esmeralda y le rindan homenaje si les da la gana.