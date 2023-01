Desaparecidos en 2022, vivos para siempre

Somos el recuerdo de lo que fuimos; somos lo que hemos vivido; somos lo que otros nos han dejado para siempre. Por eso, las ausencias son tan pesadas y nos hacen reflexionar; por eso el tiempo pasa al ritmo del estado de ánimo; por eso siempre queremos tener presente las raíces.

Siendo un niño, escuché a Jerry Lee Lewis. Más adelante me enamoró la música de Meat Loaf y Olivia Newton John. Ella me enamoró a mí y a miles de adolescentes que se movían al ritmo de la banda sonora de la película «Grease». Siendo adolescente, también, comencé a interesarme por algunos asuntos que parecían reservados para los adultos y para gente preparadísima, y me comenzaron a gustar algunas cosas gracias al programa que presentaba José Luis Balbín, «La Clave». Al mismo tiempo, veía correr a Paco Gento por la banda cuando estaba a punto de acabar su carrera deportiva (no sé si esto es exacto aunque así me ha quedado a mí en la cabeza). La figura de Pelé (al que nunca vi jugar en directo) me entusiasmaba. Pelé es el fútbol; en cada época hubo un mejor futbolista de la historia, pero Pelé es el mejor deportista de todos los tiempos. Pelé es el fútbol y punto. La Reina Isabel II ya era la reina de los británicos y de medio mundo. Crecí con esa mujer en la portada de los periódicos y hasta este año ha seguido siendo así.

Decidí ser escritor para hacerlo tan bien como Javier Marias y para vender tantos libros como Dominique Lapierre. Marias era el resumen de lo que había sido William Faulkner o una nueva versión del mejor Juan Benet. Lapierre era ese autor divertido y cercano capaz de contar historias fascinantes que llegaban a cualquiera.

Sidney Poitier era un señor negro que hacía películas fascinantes. Una rareza que se agradecía. Después de ver «Rebelión en las Aulas» («To Sir, with Love», 1967) ya sabía qué tipo de profesor quería llegar a ser. Y Pablo Milanes dejando poemas con forma de canción cada tarde, en cada pensamiento.

Gorbachov logró que me reconciliara con la política, Ángel Casas y Jesús Quintero con el periodismo.

Somos nuestro propio recuerdo, lo que dejaron en nosotros los otros.

Además de todos ellos, nos dejaron en 2022 un buen número de personas conocidas y relevantes: Angela Lansbury, Benedicto XVI, Bob Saget, Bernard Cribbins, David Warner, Irene Cara, James Caan, Jesús Mariñas, Jason David Frank, Juan Diego, Pascual González, Kristie Alley, Paul Sorvino, Michelle Nichols, Ray Liotta, Robbie Coltrane, Vangelis y William Hurt.

Descansen en Paz.