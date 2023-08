Descubriendo el secreto de la PALOMA

Resulta curioso comprobar como, si estamos lo suficientemente atentos, nuestra cotidianidad nos brinda lecciones que nos ayudan a progresar pues, en la mayoría de las ocasiones, es en lo sencillo donde encontramos las enseñanzas con más brillo.

Ayer me encontraba dando un paseo con Alonso, mi chico, y Atila, mi mejor amigo de cuatro patas. A mi singular «rey de los perrunos» le encanta perseguir a las palomas, lo que provoca que éstas echen a volar antes de que llegue hasta ellas provocando una enooorme nube de plumas, pero en esta ocasión sucedió algo sorprendente... Íbamos subiendo una cuesta y, cuando nos aproximábamos a la cima, allí nos esperaba una paloma: su plumaje era de diferentes tonalidades de grises y su pico y patas color chocolate. Atila la miraba con muuucha atención y curiosidad, pensé que, en cualquier momento, correría hacia a ella y la paloma comenzaría a volar. Sin embargo, cuando estábamos lo suficientemente cerca, la paloma nos sorprendió permaneciendo inmóvil, con cierto porte elegante, mirando a Atila, no tenía ninguna intención de volar... Pasamos justo al lado y mi simpático Pastor Alemán tampoco corrió hacia a ella, simplemente la miró unos segundos y pasó de largo frente a ella mientras la original ave mantenía su serena y elegante postura mirándonos mientras nos alejábamos...

Me giré una última vez para mirarla y me encontré con esos pequeños ojos color chocolate como guindas de toda aquella quietud... Continuamos nuestro paseo, Atila ya estaba «a lo suyo» pero yo continuaba con la imagen de la original paloma en mente... Su muestra de temple, de confianza, de tranquilidad ante lo que cualquier otra paloma hubiera interpretado como un potencial peligro (la cercanía de Atila) me hizo reflexionar y descubrir el secreto que se escondía detrás de la PALOMA y es un mensaje tan necesario como revelador: la PAz es el LOgro de la MAdurez...

Piénsalo, según va pasando el tiempo y atesoramos experiencias, nos damos cuenta de lo que verdaderamente enriquece nuestra existencia: ganar en paz interior, en seguridad, en confianza, en tranquilidad de conciencia... ¡Eso sí que marca la diferencia! La sabiduría vital adquiere diversas formas y el llegar a conocerlas, diferenciarlas y disfrutarlas lleva su tiempo, por eso es positivo que estemos atentos y recordar que cada año de vida es un regalo... Cada primavera, cada verano, cada otoño, cada invierno son pasos indispensables que nos ayudan a descubrirnos, a descubrir y, en definitiva, a vivir...

Sin duda, la PALOMA tenía más razón que una santa... La PAz es el LOgro de la MAdurez, el bienestar interior no tiene precio y tiene la virtud de generar el propio y el ajeno aprecio. Recuérdalo, no seas necio.