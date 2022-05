Muy mal tienen que ver la posibilidad de volver a gobernar en Andalucía, cuando en el Partido Socialista andan desesperados, con miedo al mayor batacazo de su historia en nuestra región, lo que sería el inicio del camino hacia la muerte del sanchismo en las próximas elecciones generales. Sigo a diario a Juan Espadas en las redes sociales y es quien mejor muestra la desesperación del partido, aunque es justo decir que es el único candidato que no basa su estrategia electoral en la carroña, sino que dice a diario qué quiere hacer por Andalucía. Miente, sobre todo en lo de la creación de empleo, pero al menos dice algo sobre el programa electoral. Miente, porque nunca el Partido Socialista creó en Andalucía el empleo que prometió en una campaña electoral, y si llega a gobernar de nuevo, tampoco cumplirá en esta ocasión. No se crea el empleo que se quiere, sino el que se puede, y la economía que viene no dará para tanto. Si hacemos caso a la señora Calviño, sí, pero es que esta mujer se equivoca más que las escopetillas de las ferias, sobre todo cuando dice, y lo dice mucho, que crecemos más que ningún otro país europeo. Es falso, pero da igual, mienten cada día porque saben muy bien que no son castigados en las urnas por eso. Si los castigaran, Sánchez no estaría tan valorado como está.

Estoy convencido de que Juanma Moreno va a ser el candidato más votado en estas elecciones, aunque Espadas esté diciendo cada día que no ha hecho nada en cuatro años, atribuyéndole todo lo malo. Lo dice porque sabe que algo cala si se repite constantemente, pero tengo la impresión, por lo que escucho cada día en la calle, que los andaluces no están por la labor de hacer volver a los socialistas al poder tras décadas de paro y corrupción. Les meten miedo con la ultraderecha, pero eso ya no cuela tampoco. Llevan cuarenta años sacando a pasear a los perros de presa en las elecciones, pero parece que sin éxito. Los ciudadanos no se tragan que se pueda pactar con proetarras y golpistas y no con un partido como Vox, y es lo que va a pasar el próximo día 19 de junio: que habrá pacto de gobierno entre Juanma Moreno y Macarena Olona, según las encuestas y lo que se huele en la calle. En el Partido Socialista lo saben ya, de ahí la desesperación, pero no porque nos amen mucho y no quieran que nos muerdan los perros de presa, sino porque sin estar en el poder trincan menos. En cualquier caso, que sea lo que los andaluces quieran, que son maduros e inteligentes. Si lo han sido durante cuatro décadas votando a los socialistas, ¿por qué van a dejar de serlo?