Desolación en Sanlúcar

Ayer estuve dándole el último adiós a Manolo Sanlúcar en su ciudad natal y solo vi desolación en los guitarristas que pasaron por la capilla ardiente. Ya pasó con la muerte de Paco de Lucía. Por un momento imaginé al propio maestro consolando a los discípulos en su propio velatorio, porque trabajó mucho, como lo hizo también el genio de Algeciras, para que el flamenco tuviera la mejor generación de guitarristas de la historia. Sería un insulto al trabajo de los dos grandes maestros, y otros como Serranito y Cepero, que aún viven y tocan, si saltara la alarma de que esto se ha acabado, o sea, que la guitarra ha muerto, porque no es verdad. Murió Paco de Lucía y ayer despedimos a Manolo Sanlúcar, pero nada más. También murieron Chacón y Manuel Torres, Montoya y Ricardo, La Macarrona y Antonio, y llegaron luego Mairena y Valderrama, Matilde y Mario Maya o Paco y Manolo. El flamenco existe por los artistas y lo hacen evolucionar los genios, pero está por encima de ellos. Tras visitar ayer la capilla ardiente, dar el pésame a la familia y decirle hasta siempre al maestro, paseé por Sanlúcar y pasé por la casa de Manolo, la de Isidro el Panadero, porque lo quería ver de niño jugando en la calle. E inevitablemente, entré en El Colorao, al lado de su casa, donde tantas veces quedé con Isidro, quien cuando llamaba a la puerta siempre te decía que lo esperaras en el citado bar. Cuando llegaba, te contaba el último chiste o alguna anécdota de Marchena, el Pinto o la Niña de los Peines. Jamás dejaré de parar en este bar cada vez que vaya a Sanlúcar, entre otras razones porque se come un pescado frito de lujo y la manzanilla en rama sabe a cante jondo. Isidro murió y le sigo viendo salir por esa gran puerta de madera con mil manos de barniz. Y seguiré riendo con sus chistes y anécdotas, como seguiré viendo a Manolo en pantalones cortos sacando las primeras notas de su primera guitarra, sentado en la acera. Mal favor la haríamos si cayéramos en la desolación, sobre todo los guitarristas. Solo espero que no le quieran dar ahora la Llave de Oro de la Guitarra a título póstumo, porque sería un error mayúsculo, una humillación para el maestro, que no necesita esa distinción para nada, como no la necesitaron Paco el Barbero, Patiño, Montoya, Sabicas, Ricardo o Paco. Que se metan la Llave por donde les quepa. Que difundan su obra, esa obra magna que ha dejado, que le costó media vida y en la que invirtió parte de los ahorros. Que reediten sus libros para que el mundo los lea y que, en general, cuiden su inmenso legado musical y humano. Que Sanlúcar de Barrameda lo acabe de querer, si alguna vez lo quiso. Y que los guitarristas, los que andan desolados, se acuerden de él cada vez que saquen la guitarra de la funda. Que no muera dos veces. Que no muera nunca. Que siga siempre vivo, por los siglos de los siglos.