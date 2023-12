Despenalizar el delito

La injuria es un delito y el enaltecimiento del terrorismo, también lo es. ¿Por qué entonces el Partido Socialista va a apoyar la despenalización de ambos delitos tan graves? Porque lo tienen cogido por los huevos. Eso sí, cuidado con meterte con Sánchez porque puedes acabar durmiendo en un cajero. Si esto no es una dictadura, ¿qué lo es? A partir de ahora no van a ser delito las injurias a la Corona ni el enaltecimiento del terrorismo. Recordemos que ETA sigue ahí, aunque no mate, y que hay aún cientos de crímenes de la banda criminal sin resolver, cuyos miembros pueden ir en listas electorales sin ningún problema. Recordemos también que la banda criminal asesinó vilmente a un buen número de políticos, entre ellos muchos del partido de Sánchez. Citemos a algunos: Enrique Casas, Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa, Ernest Lluch o Juan María Jáuregui. ¿De qué está hecho Pinocho? La despenalización de ciertos delitos no debería convertirse en una carta blanca para ataques irrespetuosos ni en una estrategia política para mantenerse en el poder a toda costa.

Es verdad que la libertad de expresión es esencial en una democracia, pero despenalizar el insulto y el ataque a las personas o instituciones no hace sino contaminar la democracia y enfrentar a los ciudadanos. Es esto lo que buscan, ni más ni menos. Puedes injuriar a la Corona, pero no decir que el pueblo podría colgar un día por los pies al actual presidente del Gobierno, como dijo hace unos días Santiago Abascal. Puedes enaltecer el terrorismo, que asesinó en España a más de ochocientas personas y que hace quince años aún mataba, pero no el franquismo, que desapareció hace casi medio siglo. Puedes decir que azotarías a una periodista hasta hacerle sangre, pero no que Sánchez tiene una patología seria. Puedes quemar en la calle la bandera de España como protesta, pero no abuchear a Sánchez en un acto público. Y, para no hacer esto interminable, puedes presumir de comunista o socialista, pero ni se te ocurra decir que Espinosa de los Monteros te parece un buen tipo. Vale, España es un país democrático, pero Sánchez está diseñando una dictadura social comunista que le permita perpetuarse en el poder con el pretexto de que la derecha es la muerte de la democracia.