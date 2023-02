Desprecios a la bandera

A esa diputada de Junts, Miriam Nogueras, que quitó la bandera de España para que no saliera en el plano de las televisiones que cubrían su rueda de prensa la tendrían que haber expulsado del Congreso y quitarle el sueldo que le pagamos todos y cada uno de los españoles. Me pone enfermo que esta señora o señorita viva de lo que me quita el Estado, y no precisamente mal porque gana en un solo año lo que yo no ganaría en cuatro trabajando catorce o quince horas diarias. Que sea ya mismo delito matar un ratón a escobazos en tu casa y que no lo sea el hecho de que una diputada catalana desprecie la bandera de España en el lugar donde reside la soberanía del pueblo español, el Congreso, es de traca. Es comprensible que no la ponga en el balcón de su casa, porque yo mismo, que no odio a España, sino todo lo contario, nunca he tenido una bandera de en casa y mucho menos puesta en el balcón. Ni siquiera la del Real Betis, siendo bético hasta la médula. Pero como jamás he despreciado éste ni ningún otro símbolo de España, me jode que lo haga una diputada donde lo ha hecho, que además vive como Dios a mi costa y esto es lo que de verdad me revienta, que me obliguen a ponerme en pompa y a pagar encima la cama.

También me irritó que los periodistas que estaban en la sala de prensa no se levantaran y la dejaran tirada como una colilla. Pero si se ha dado el primer paso en el Congreso para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a la bandera, ¿qué podemos esperar? Por cierto, con el apoyo del Partido Socialista, que definitivamente se ha echado al monte. Estas cosas se arreglan democráticamente en las urnas y en mayo vamos a tener la oportunidad de mandar a este gobierno a donde hociquean los cochinos. España está podrida desde hace tiempo y da igual que mande la izquierda o la derecha, con la corrupción en todas las instituciones públicas, la cesta de la compra cada día más inalcanzable y una clase política en general instalada en el lujo y los privilegios. Parece que los españoles se están hartando de esta situación. Según la Agencia EFE, la delincuencia y la criminalidad subieron considerablemente en el primer trimestre de 2022, con respecto al primer trimestre del año anterior. Y todo hace indicar que van a empeorar los datos en marzo. Pones la tele o escuchas la radio y te aburres viendo u oyendo malas noticias que afectan a todos los sectores de la sociedad. ¿Hay alguien feliz ahí fuera, en la calle? Que diga algo.