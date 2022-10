Día de la Resistencia Indígena (y otras resistencias)

Ayer fue el Día de la Hispanidad para unos y para otros el Día de la Resistencia Indígena y para otros el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El Día de la Resistencia Indígena se enseña cada vez más en los colegios de la América Latina ocupada por la izquierda que gobierna pero no manda y sin embargo desea conservar los votos de su clientela indígena. Le recomiendo entonces a ese progresismo que dedique varios días a la resistencia indígena que los indígenas dedicaron a resistir al indigenismo dominante mexica-azteca e inca, que decidieron someter y esclavizar a todos los pueblos de alrededor antes de la llegada de nosotros los genocidas de verdad, los que llegamos, vimos, matamos y contaminamos de enfermedades a los indios de las Indias.

Los indios de las Indias más poderosos quisieron edificar un imperio y para ello limpiaron sus alrededores de otros indígenas a los que cobraban impuestos con graves consecuencias si no los entregaban. ¿Cuántos días de la resistencia indígena a las invasiones de otros indígenas establecemos entonces? Nosotros en España vamos a fechar el Día de la invasión de Aníbal también, al que llamaremos Día de los Elefantes. El Día de la Invasión Visigoda, al que bautizaremos como Día del Nacimiento de la Lista de los Reyes Godos o Día del Quítate Tú pa ponerme Yo, por aquello de que era habitual que un rey visigodo se cargara a otro para sustituirlo de inmediato. También le podemos llamar Día de la Lucha Generacional, dado que Hermenegildo se volvió subversivo y se hizo católico contra la voluntad de su padre Leovigildo que era arriano. Perdió el hijo en la guerra subsiguiente y lo hicieron santo. Barajamos también fundar el Día de la Invasión Romana, el Día del Luto por la Desaparición de la Cultura Ibérica y el Día de la Divina Penetración Musulmana que fue el inicio de la apertura de España a la inmigración islámica gracias a las hazañas de Tarik y Muza a quienes los hispano-visigodos recibieron con algarabía, dado el estado caótico en que los visigodos tenían a la península. Ahí nació Al-Andalus que, como se sabe, no era sólo Andalucía sino que llegaba por lo menos hasta Zaragoza y Barcelona. Desde entonces los yihadistas y otros menos yihadistas nos tienen echado el ojo.

Antes de los romanos, los griegos arribaron a la Madre Patria y parece como que quitaron de en medio a la civilización Tartésica, el tesoro de El Carambolo (Sevilla) dicen que no es tartésico sino fenicio. Anda que no se traen rollo con la civilización tartésica y su cultura, que existió pero no se sabe dónde está su capital ni ciudad alguna y no obstante, la colocan como una de las raíces de Andalucía.

Todo lo narrado tiene un fondo común: el deseo -por lo que sea- de unos para extenderse por necesidades varias a costa de los otros. Ha sucedido en toda la Historia del Mundo y en todas partes. De manera que Cristóbal Colón quería extenderse él y los que le dieron la pasta para echarse a la mar, sabemos que iba en busca de un atajo para llegar al país de las especias, unos productos por los que en aquella época la gente se mataba. Y se dio de bruces con unos terrenos a los que nosotros los genocidas llamamos América. Eran de rechupete, ¿los íbamos a dejar escapar? ¿Dejaron escapar a sus presas los demás? No. ¿Entonces, íbamos nosotros a pasar de largo, como si no hubiera sucedido nada? Mil veces que ocurriera aquello, mil veces que nos quedaríamos a explorar, conquistar, colonizar, aprender y llenar aquellas tierras de eso que llaman civilización, de otra civilización que tenía universidades, por ejemplo. Yo tengo sangre griega, romana, visigoda, algo de judía y mora, y me siento orgulloso de tenerla y de haber logrado que otros la tengan. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El pecado no existe, existe la Historia.