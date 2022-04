Cuando ayer escuchaba el acto en Las Cortes en el que los representantes de los distintos partidos le hacían preguntas al presidente, señor Sánchez, creí que estaba asistiendo a un diálogo de besugos, dicho sea con todos los respetos, utilizando simplemente un dicho popular que se refiere a cuando las respuestas nada o muy poco tienen que ver con las preguntas y las respuestas a las respuestas tampoco son respuestas a las repuestas sino salirse por los cerros de Úbeda, en otra feliz comparación que está en la calle (todavía).

Hay una predisposición emocional-psicológica de unos contra otros, de unos contra otras, de otras contra unos y de unas contra otras. Me parece que eso sepulta en buena parte la existencia de unas Cortes rigurosas. La política que en Las Cortes escucho nada tiene que ver con el rigor de la ciencia, se parte en la Cámara de dos principios: uno, se lleva la lección ya asimilada mediante prejuicios, arquetipos, etiquetas. Dos, las respuestas a menudo consisten en el “y tú también lo hiciste” o en “y tú más”. No hay sinceridad, honestidad, valentía, no existe contextualización, al político eso no le hace falta, abundan las generalizaciones, la argumentación de la aplicación de unas medidas semejantes a las que ahora se están implantando pero en contextos diferentes y ya se sabe que entonces no hay texto, es decir, como afirmó el conocido experto en análisis del discurso, Teun Van Dijk, “sin contexto no hay texto”, esto es, que se diga “usted también hizo esto en este año o en aquel otro” sin concretar las circunstancias de entonces carece de validez cognitiva para quien es un ciudadano exigente.

Se nota que sus señorías se aplican la máxima del filósofo Gianni Vattimo, “la transparencia absoluta conduce a la autodestrucción”. “Señor presidente -dice el señor Rufián- si no le gustamos nosotros, sus aliados, ahí tiene usted al PP”. Y el señor presidente no dice nada al respecto. Si le da la razón a Rufián de inmediato pasa de socialista progresista y feminista a fascista y machista y se le va el voto feminista y homosexual a hacer puñetas. Rufián sabe que eso no lo va a hacer Sánchez que está preso de su propia ambición y en su propio laberinto, aún no nos ha dicho cómo va a hacer para que Cataluña y Euskadi no se separen de España, ayer le echaba en cara a Vox que apoyara a Le Pen y al PP que lo hiciera con Macron mientras pacta con Vox. Es increíble que se pueda tener un rostro así de duro y que haya ciudadanos que se traguen eso y socialistas que se traguen eso cuando el presidente les da cancha a simpatizantes de quienes asesinaron a socialistas que se la estaban jugando cuando el señor Sánchez tenía chupete.

Todos deberían explicar claramente estas posturas ideológicas, a ver si nos enteramos de qué va cada cual. Porque hubiera sido lógico que, en este momento histórico y en esta coyuntura, el PSOE y el PP se hubieran unido frente al separatismo y en congruencia con la UE más avanzada, en lugar de estar pensando siempre en la España de los años 30 y anterior a esta década del pasado siglo. En Alemania lo han hecho sin tener ese problema tan serio y clave, sólo para afrontar las crisis. Y les va mejor que a nosotros desde siempre, aunque sean un país vencido en la historia contemporánea.

Estamos en una crisis de las ideas, las alianzas políticas que hoy se producen son dignas de estudios concienzudos desde la universidad y otras instituciones. No podemos esperar que los políticos lleven a cabo una reflexión coherente que entiendan todos los españoles, tal vez eso sea demasiado para ellos, les va mejor el pin pan pum y el diálogo de sordos y de besugos. Por eso tal vez -entre otros motivos- sus intervenciones en directo apenas les interesan a los receptores.