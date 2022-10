Diez años sin José Blas Vega

Se han cumplido diez años de la muerte del flamencólogo, escritor, productor musical y librero madrileño José Blas Vega, referente de toda una generación de investigadores y analistas flamencos del mundo entero. Probablemente ha sido el flamencólogo más importante de la historia del arte jondo, como demuestra su ingente obra literaria. Cuesta ir a la capital de España y no poder verlo en su librería El Prado, donde te dejabas la cartera porque siempre tenía verdaderos incunables de la bibliografía flamenca. Pero no íbamos a su librería solo a comprar libros sino a tener el privilegio de poder hablar de flamenco con el más grande tomando un café o un té. Era un gran conversador, quizá algo tímido y reservado, pero en una charla de una hora con él aprendías más que en veinte congresos de esos que aburren a las ovejas. Agradecía más que le dieras un dato inédito de Silverio o Chacón, que la compra de diez o quince libros. Sus biografías de estos dos genios del cante andaluz son obras maestras, aunque incompletas. Él mismo me reconoció antes de morir (2012), en conversación telefónica, que se iba a ir con la pena de no poder reeditar las dos biografías, en ediciones revisadas, con todos los datos que había acumulado sobre los geniales artistas. Y también por no poder dejar acabada la biografía del gran Manolo Caracol. El día que lo llamé a casa para decirle que había descubierto al fin quién era el Planeta, tatarabuelo de Caracol, me dijo con emoción contenida: “Felicidades, pero me vas a obligar a reescribir el libro”. Puse toda la investigación sobre el astro de Cádiz en sus manos, de lo que le admiraba, pero no le dio tiempo de ordenar ese material. Algo habrá que hacer para que salga a la luz la biografía de Caracol, el genio de la Alameda, tan necesaria. El próximo año conmemoraremos el medio siglo de la muerte del cantaor y sería un buen momento para publicar esa obra a título póstumo. Puedo adelantarles que el Instituto Andaluz del Flamenco trabaja ya en el proyecto de conmemorar esta efeméride como mandan los cánones de lo bien hecho. Sería también un buen momento para rendirle homenaje a Blas Vega, que tanto hizo por la Sevilla flamenca no solo por biografías a Silverio y Chacón sino por su investigación sobre los cafés cantantes sevillanos, una obra fundamental. Sevilla le debe un detalle al escritor madrileño y espero que no tarde mucho en tenerlo. Sevilla la desmemoriada, tan ausente.