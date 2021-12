Diferentes. Del pasaje de Begoña al orgullo

He iniciado con un poema de Cernuda de la misma manera que otro del poeta sevillano se incluye entre los textos editados para la muestra, porque entiendo que este –como tantos poemas, tantos textos y tantos otros autores que pudieran traerse aquí- es suficientemente significativo del miedo, la ocultación, el deseo de libertad en este caso sexual, pero podría ser igualmente ideológica o discriminatoria de cualquier aspecto que no coincida con la serie de normas y prejuicios adquiridos o impuestos.

El Arte (la Literatura, la Medicina, la Fontanería, etc.), ya lo he dicho otras veces, no tiene obligatoriamente que serlo, pero bien puede suponer un activismo reivindicativo de cualquier causa o sólo una expresión de la belleza intelectual, tecnológica o de cualquier otra índole, que estableciera un compromiso moral con la Naturaleza, los grupos marginados, los Derechos Humanos, Medioambientales, de especies animales o vegetales en extinción, de cualquier aspecto que establezca diferencias, o ser simplemente un vehículo de información, divulgación, compatibilizar no necesariamente tampoco experiencias personales, aunque sí, la de millones de personas en el mundo, porque de eso es precisamente de lo que se trata. De alzar la voz contra todo tipo de condiciones e imposiciones injustas.

No todos los que participamos en este tipo de eventos vamos con la bandera del arcoíris todos los días puesta, ni hay que ser LGTBQI+ para formar parte de esta comunidad. Tampoco exclusivamente autores plásticos, dramaturgos, fotógrafos, actores de cine o teatro, modistos, dibujantes de comix,...el caso es concienciarnos de todas las realidades de las que formamos parte.