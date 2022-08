Dios los cría y ellos se odian

Los gobernantes, de uno y otro pelaje ideológico, deberían disimular que se odian a muerte entre ellos, aunque sea porque hay millones de personas, solo en nuestro país, que lo están pasando mal. Y todo parece indicar que lo peor está por venir. Es lamentable que Sánchez haya azuzado a sus ministros, ministras y ministres contra Núñez Feiójo, al que hasta han llamado el Trump español. Hay que tener mucha mierda podrida en las tripas para compararlo con semejante monstruo. Es verdad que el gallego es el que va a mandar a los socialistas al paro, y eso debe de doler. Se entiende, pues, que lo ataquen de manera tan miserable, como si fuera el responsable de todos los problemas de España.

Quizá sea una manera de desviar la atención de los medios y los ciudadanos sobre problemas verdaderamente graves como el anunciado indulto al expresidente de la Junta Pepe Griñán o el atraco diario en los supermercados, las gasolineras y las hidroeléctricas. Ayer, el ministro Garzón se dejó caer con lo de poner cámaras en los mataderos para evitar malos tratos a los animales, que no está bien eso de maltratarlos antes de ser asesinados para posteriormente comérnoslos. Esto le dará una idea a la ministra Irene Montero, que un día querrá poner cámaras en nuestras casas para controlar el maltrato machista. Vamos camino de un sistema de gobierno que da miedo.

Nuestros gobernantes, los políticos, todos merecen una lección por parte de los ciudadanos. No sé qué nos ha pasado, pero no es normal que sigamos elogiando tanto en las redes sociales a políticos corruptos y mentirosos que no son capaces de renunciar a sus privilegios ni siquiera cuando hay hambre en el pueblo. Alguien de Cáritas me dijo ayer mismo que en invierno va a haber mucha hambre en España, que nos traerá violencia en las calles, inseguridad ciudadana y atraso social. Esto sería más llevadero si quienes nos gobiernan dejaran de pelearse entre ellos, de odiarse, aunque no vayamos a borrar de un plumazo lo de las dos Españas, porque el terror y el odio duran toda la vida. Se hereda como se hereda una cómoda o una casa.