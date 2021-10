Dios sigue hoy en la ciudad

La hazaña del Gran Poder por la ciudad no debería terminar en el paseo de ayer. A Dios no se le da bien lo de andar por andar, ni ostentar nada, ni siquiera esa presunta solidaridad de atreverse con los barrios más pobres que disimula el clasismo de los sorprendidos. Dios en la ciudad está más por la labor transformadora y para ello cuenta con los hombres de aquí abajo, donde la mies es mucha y los obreros, pocos.

La misión del Señor no es la de pasearse por Los Pajaritos, por mucho que lo voceen ciertos capillitas como si no se acordasen ya de Jesús con los pobres, los pecadores, los publicanos y las prostitutas. La mala memoria, o esos Evangelios tan bien encuadernados que no suelen abrirse, qué sé yo.

La misión del Señor es la misión nuestra después de casi dos años en el purgatorio, después de ese trance que ha enviado al cielo a tantos paisanos que no lo merecían en absoluto y por cuyas almas hemos seguido rezando porque los caminos del Señor, al margen de los itinerarios bien trazados para el paso, siguen siendo inescrutables. La procesión de ayer es histórica, o sea, que ha pasado a la historia. Pero las procesiones continúan hoy, por dentro. Al otro lado de esas ventanas por las que ayer se asomaba tanta esperanza. El Señor, poderoso en la fe de quienes la depositan en Él, no es Mr. Marshall por el pueblo de Berlanga. Sigue siendo, también hoy, Dios en la ciudad. En esta con tanta suerte y en otras que tienen menos.