Discurso del amor con mucho amor (III)

Desde que entró la primavera, el amor se siente de manera especial. En el campo, las mariposillas van de flor en flor mientras los pajarillos cantan y las nubes se levantan y la lluvia, con amor, cae -si cae- sobre las testas de los santos y ferias. Es amor de la naturaleza que, en sabiendo que el líquido elemento escasea o escaseará, nos lo envía a raudales para que lo guardemos con regocijo y esmero.

Cuando la lluvia cesa, las cabrillas y caracoles salen de ronda y me saludan con sus cuernos a mi paso. ¡Cuernos de España! Como los de la Maestranza y olé. Y, hablando de la Maestranza, me llevé una gran alegría una pasada y relativamente lejana temporada de Feria de Abril cuando indultaron a un toro, Arrojado se llamaba, arrojado a la arena para que lo mataran, sin embargo su amor por la vida lo salvó Lo han indultado con amor. Aunque es una excepción, representa a todos sus colegas que viven y mueren con la mayor dignidad del mundo y cuando matan a un torero lo hacen con todo su amor y por el bien del torero, para que vaya a reunirse con esas imágenes a las que tanto reza antes de salir a matar al toro –con amor-, un toro que lo puede matar a él aunque él, el torero, salga al coso con evidente ventaja: está entre amigos y admiradores y el toro se halla en absoluta soledad y aislamiento, si bien sé que siente el gozo en su interior porque quiere morir para que el público disfrute de una tarde de amor.

Todo es un acto de amor. La gente que mira y admira la Fiesta lo hace por eso, por amor a la Fiesta, para que la Fiesta siga. Los catalanes y catalanas la han prohibido pero es por amor, para que los toros no se extingan, con tantas plazas pueden extinguirse, de manera que, en un acto de amor ecológico, han decidido cerrar sus plazas en favor del esplendor de la Maestranza de Sevilla, verbigracia.

De noche, ya en los nocturnos fresquitos del norte, cuando me hallo cobijado por un edredón de Ikea, pienso en aquellas cabrillas que cruzaban el sendero saludándome con sus cuernos erectos. Me preocupo. ¿Habrán llegado ya a la otra orilla del camino? ¿Estarán en casa? No sólo lo pienso por amor a ellas sino por amor propio, tarde o temprano alguien las agarrará, con amor, y yo podré comérmelas, con amor, cuando compre con amor una tarrina de ellas con tomate.

Santo Cielo, que néctar, cómo chupo, cómo absorbo de manera ruidosa, cómo liquido el guiso con un bollo de pan integral, limpiando el plato con amor, hasta que mis uñas tropiezan con su fondo y sus laderas. Es una simple cena. Luego no duermo bien, pero es un insomnio de amor, le he hecho justicia a las cabrillas del camino, me las he comido como homenaje a su existencia, ellas, tan orgullosas en su deambular mientras las florecillas silvestres se contornean al soplo de la brisa o se beben el pipí que les acabo de echar encima con todo mi amor y deseo de buen provecho, de que mi urea nutra sus raíces.

Hay pocas cosas tan placenteras como sentir el vientecillo del campo en el extremo peninsular de las partes bajas mientras se ve a las moscas comer, con amor, la majada de alguna vaca o de algún jumento que, en su inocencia, también le regalan su estiércol a la madre Gea, con amor.

(Continuará, con un amor que se deslizará por la columna).