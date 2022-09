Discurso del amor con mucho amor (V)

Sin duda, son tiempos de amor, los jóvenes y personas en general, se reúnen en las plazas y levantan las manitas y las mueven como cuando cantábamos, con amor, “cinco lobitos tiene la loba”; los tertulianos se pelean ahora con más amor a la verdad que nunca. La finalidad de la pelea, si es el amor, oscurece a la pelea en sí, o, mejor, la engrandece. Los contertulios de la Cadena SER se apuntan al color rojo del PSOE y hacen bien porque es el mismo rojo que el del banco Santander, el mismo rojo que los tirantes que portaba don Emilio Botín, que en Gloria esté, otro apóstol de los préstamos hipotecarios por amor al prójimo. Confieso que a veces me preocupa tanta generosidad y desprendimiento de estas personas de las finanzas. A ver si se van a quedar ellos sin nada de tanto amar y dar. Si les hiciera falta, aquí está mi sueldo, siempre presto a ser rebajado para servir a ¡España! Sin embargo, no creo que haga falta porque intuyo por dónde vamos; vamos hacia el estado ideal para el amor: el paro absoluto y total.

En efecto, es habitual que en España se anuncien más millones de parados que en casi todos los lugares prósperos del mundo. Se nota que es la católica España: el mundo es un valle de lágrimas de amor, el pasillo inefable que conduce a un mundo inmejorable. ¡Menos mal! Espero que el número de parados siga subiendo hasta que todos estemos en paro y todo nuestro tiempo podamos dedicarlo a amar, no a trabajar, eso es indigno de un caballero español; se trabaja por amor al lucro pero ese amor es destructivo, amar al lucro es como amar a Mr. Scrooge, el protagonista malo de Una Navidad con Mickey, que sólo pensaba en sí mismo. Si nadie quiere trabajar, si todos estamos deseando jubilarnos (porque anhelamos amar), ¿por qué hay algunos todavía que se empeñan en definir el paro como algo negativo?

Si las mamás y los papás lo que quieren es que el niño o la niña –ya con veintitantos, treinta, cuarenta años- no se les frustren ni descoyunten y los niños necesitan ese calor del hogar después de una dura jornada en una botellona o en un centro de estudios cualquiera, ¿dónde van a estar mejor los jóvenes que bajo la protección de sus progenitores y los progenitores protegiendo a sus crías? ¿Cómo voy a hablar yo aquí de los miles de parados que hay en la profesión periodística si todo eso es una señal de amor que el mercado nos envía para que comprendamos que, por supuesto, se ha terminado la Historia con el triunfo del amor? ¿Acaso esperaba mi audiencia que me quejara del paro y del subempleo? ¿Acaso esperaban ustedes un discurso propio de esos rojos, sindicalistas y subversivos que afirman que los empresarios en general y los de la comunicación en particular aprovechan las crisis para largar gente a la calle, lo cual va en detrimento de los derechos ciudadanos a recibir una información rigurosa? ¿Esperaban vuesas mercedes que tronara mi voz protestando porque, según afirman los mismos aguafiestas de siempre, hay un interés claro por acabar con todo lo público a pesar de que, al menos en lo público, el afán de lucro pese mucho menos y los periodistas sepan cuándo empieza y termina su trabajo?

¿Tal vez esperaba mi distinguida audiencia que animara a mis alumnos barra as con la famosa frase de Napoleón y Camilo José Cela, el que resiste gana? ¿Gana?, ¿qué? ¿De qué sirve ganar el bienestar temporal mediante el trabajo si se pierde el alma con esa manía que nos aliena de alcanzar un apartamento de 35 metros cuadrados, un coche de segunda mano o una suscripción a una plataforma digital para escuchar a gentuza que siempre está transmitiendo encabronamiento en lugar de amor?

¡De ninguna manera voy a caer en tal demagogia! Los empresarios buscan la libertad de expresión que la garantiza la publicidad, por eso los periodistas promocionan yogures que refuerzan las defensas del organismo, porque ese refuerzo permite amar aún más de lo que ya aman. Por eso Paolo Vasile, uno de los hombres en España del magnate Berlusconi, sostuvo que él vende públicos para que Tele 5 posea más publicidad y, por tanto, más amor. ¡Qué honor para esos públicos! Donan sus mentes y su dignidad al amor en forma de cosméticos, de fibra para defecar mejor, de coches que aparcan solos o de redes de Internet que te soplan, sobre la marcha, el significado de algo o alguien para no quedar mal en una conversación con un ser humano con el que pretendes copular. Y es que nadie quiere ser imperfecto, ni envejecer ni morir ni estar estreñido, es natural que así sea, ¡para amar eternamente!

Hemos de hacer el amor y no la guerra que llevan a cabo esos alborotadores que sólo desean que trabajemos. ¿Cómo amar en una sociedad trabajadora y competitiva que nos llegó a traer los niveles más bajos jamás conocidos en la calidad del semen español? ¿Cómo podremos fortalecer y mejorar la raza española para poder ir después con garantías a la guerra en misiones de paz cuando nos envíen las ministras en el seno de su dinámica feminista rompedora con los cánones machistas, si estamos obsesionados con trabajar en lugar de centrarnos en el ejercicio del amor como paso indispensable para sembrar la paz y la democracia en otros lares?

Allá por los años sesenta del siglo XX, cuando Imanol Arias hacía horas extras en Cuéntame cómo pasó, para mantener a la familia, cuando la emigración a Alemania se hacía con una maleta de madera atada con cuerdas y no como ahora que la gente emigra con títulos de ingeniero bajo el brazo, un tal Arthur Penty y un tal Daniel Bell afirmaron que a finales de ese siglo y a comienzos del XXI, estaríamos en la sociedad del ocio, trabajarían sobre todo las máquinas por nosotros. Se supone –digo yo- que nosotros nos íbamos a dedicar a amar.

Levanto mi copa por Penthy y Bell, qué profetas, en efecto, ya estamos en la sociedad del ocio. Han errado un poco en lo de las máquinas pero nadie es perfecto y, además, todo llegará. Millones de personas –a las que llaman en paro- en realidad han entrado en el paraíso del ocio y del amor, más todas aquellas que dicen que trabajan pero que en realidad lo que hacen es una distracción, avaladas por contratos simbólicos que no son contratos basura ni precariedad, no, eso es lo que dicen los rojos y los enemigos del país. En realidad, se trata de documentos equivalentes a partidas de amor para que vayan preparándose en su camino hacia el pleno amor, es decir, hacia el pleno paro. Todos en paro, los únicos movimientos que serán permitidos son los propios de la gimnasia amorosa. Ahora es el momento de desagraviar y reconocer al movimiento Ni-Ni como al precursor de la sociedad del amor. Ni estudies, ni trabajes: ama. ¿Qué es eso de indignaos, como dijo ese tal Stèphane Hessel que ya murió y alguien en el Paraíso le estará enseñando lo que es de verdad el amor? Que se indigne él, que se le suba la tensión a él, que le dé un ictus a él, vosotros alegraos, nada de indignación, y aplicaos las palabras de Juan de la Encina: “Hoy comamos e bebamos e folguemos que mañana ayunaremos”.

De lo anterior se desprende que los empresarios, el FMI y eso tan serio que se llama “los mercados”, lo que desean no es enviar a nadie al llanto y rechinar de dientes sino allanar el camino para que nos amemos los unos a los otros. Espero que, gane quien gane todas las elecciones que vengan, trabaje para que nadie trabaje, ese será su gran legado de amor: abrirle camino al amor ilimitado.

Por fin, España volverá a ser la reserva espiritual de Occidente, atesoraremos amor para dar y repartir, qué mejor vida que la del que huye del mundanal ruido. ¡Qué feliz me siento! ¡Y sin fumarme ni un solo porro! No podría describir con sobriedad el amor que me embarga bajo tan pérfidos efectos. Estoy lleno de amor, iba a morir de amor porque no moría, para sentir ese amor en el Cielo, pero ahora me quedo en la Tierra porque el Amor comienza a llenar nuestros corazones. ¡Aleluya!