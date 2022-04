Disienten, los espían, pero ahí siguen

Podemos no está de acuerdo con que envíen armas a Ucrania, quiere la paz. Sánchez envía más armas todavía a Ucrania y por tanto quiere la guerra. Los separatistas aseguran que Sánchez los ha espiado. Y ahí siguen, tanto los unos como los otros, al lado de Sánchez, casados con él, con sus escaños, con su casta, hasta que la muerte los separe. Qué diferente es predicar de dar trigo.

También es diferente predicar como lo hago yo ahora, sentado, escribiendo desde mi estudio, que colocarse ahí en primera línea, gobernando, si bien a mí me ha dado por ejercer la que creo que es mi obligación de ciudadano e intelectual, aportando ideas y cultivando la escritura y el pensamiento que es lo que he hecho toda mi vida y sigo en ello a pesar de que por mi condición de alto funcionario del Estado pudiera estar bastante más pasivo. Desde mi privilegiada, pero no cómoda atalaya, creo que puedo teorizar sobre el valor de la coherencia en la vida, con vistas a que uno esté contento consigo mismo -eso es lo primero- y así pueda ser respetado por los demás.

Si estás en un club de guerra y muerte llamado OTAN -aunque seamos los buenos- con un brazo político que responde por UE, más los adjuntos a la causa, se supone que sabes dónde te metes si vas de pacifista y anticapitalista. Si sigues en ese club es porque te crees imprescindible y nadie lo es; también porque no te respetas ni a ti mismo ni a lo que representas y un contexto, placentero en el fondo, ha podido con tu ética. Si el que ya está en el club porque fue su partido el que nos metió en él, se alía con los anteriores puede deberse a que tampoco se tiene consideración ni consigo ni con las reglas del club. Al final logra que en su club nadie se fíe de él.

Si además es partidario de la Constitución de 1978 -alentada por su partido, el PSOE- y hay personal con el que el señor partidario se coaliga en votaciones e intereses varios cuando ese personal desea romper total y absolutamente contenidos básicos de tal Constitución, la incoherencia va en aumento, no sólo por parte del señor de la Moncloa sino de los separatistas. Se puede ser separatista pero no a costa de violar flagrantemente la Constitución en vigor, por ahora, incluso con el uso de la violencia. Por tanto, como el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia, el Estado tiene la obligación de espiar a quien desea destruirlo, el espionaje estatal sucede un día sí y el otro también, ya que no se han ilegalizado los partidos que aspiran a destruir la Constitución -y me parece muy bien que sean legales- eso es una cosa y que vayan a sus anchas por ahí es otra bien distinta.

El espionaje de ahora ha sido descubierto. Vale, pues si la Justicia lo cree conveniente, los responsables estatales del presunto espionaje tendrán que pagarlo de forma similar -salvando distancias y circunstancias- a como lo pagaron cuando el Estado formó el GAL. El Estado de Derecho es así, la paradoja es que se enfadan porque los espían quienes tendrían que estar en la clandestinidad y precisamente no lo están gracias al Estado de Derecho contra el que se alinean.

Durante la transición política que tanto critican ahora los incoherentes citados, se produjo el debate entre reforma de lo que había o ruptura. Se eligió reforma. Los incoherentes de ahora hubieran preferido ruptura, pero ellos no rompen para ser coherentes, prefieren la reforma que, en este caso, consiste en estar en misa y repicando, esto es, protestándole al presidente pero bajo la mamandurria que entre todos se han fabricado. ¿Quién puede fiarse de un personal así?