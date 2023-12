Documentales flamencos

Un viaje a Madrid me impidió acudir al estreno de Riqueni, la película de Paco Bech, en la que no participé por problemas de agenda. No he visto el documental y he escuchado de todo, bueno y malo. Tiempo habrá de verlo y de opinar, porque lo veré hoy. Es importante que se estén haciendo tantos documentales de flamenco y que algunos hayan recibido importantes premios. Lo raro es que no se hagan más, sobre todo películas, por la grandeza de nuestro arte. Es increíble que con la enorme cantidad de artistas geniales que ha dado lo jondo no se hagan películas en Andalucía, o series de televisión en Canal Sur. Algo sobre Silverio Franconetti, el Planeta, Rosario la Mejorana, la Niña de los Peines o el Niño de Marchena. El flamenco es una mina y podría tener su propia industria cinematográfica. Este mismo año se han estrenado varios documentales dedicados a Fernanda y Bernarda de Utrera, la Niña de los Peines y Rafael Riqueni, entre otros. Años atrás se hicieron los de Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, dos joyas. Urge uno sobre cafés cantantes como el de Manuel el Burrero y Silverio, y ojalá las instituciones inviertan dinero en esta empresa. Sé bien lo que cuesta que Canal Sur destine dinero a documentales de flamenco. ¿No creen que es increíble que no haya aparecido un documental sobre la vida de Caracol en el cincuentenario de su muerte? Recordemos que ha sido el genio del cante, el más grande para miles de aficionados y artistas. Anoche vi una entrevista de más de una hora a Lola Riqueni, la única hermana de Rafael, para la película, de la que han puesto solo unos minutos. Esa entrevista me parece un documento de una importancia enorme y de una sinceridad increíble por parte de Lola, una mujer valiente, la persona del mundo que mejor conoce al genial compositor, sin duda alguna. Se le añaden unas imágenes y una música de fondo y sería un peliculón. Esta entrevista tendría que haber sido el eje del documental y no ha sido así, según me cuentan. Deseando de ver la obra de Paco Bech.