Domingo 16º del tiempo de Cuaresma (ciclo A)

Jesús pronuncia hoy tres parábolas. Nos detenemos solo en la primera, la del trigo y la cizaña, que es retomada al final. Con ella, Jesús enseña qué actitud adoptar con los que no son fieles a su mensaje: frente a la condena prematura que puede hacer pagar a justos por pecadores, Jesús exhorta a la paciencia; solo Dios juzga rectamente; nadie debe tomar su puesto. ¿Pero a quién se refería?

A medida que el tiempo pasaba, la parábola fue siendo releída en diferentes escenarios. Al principio, el campo fue identificado con el pueblo de Israel; la cizaña, con los judíos que no creían en Jesús; y el trigo, con sus discípulos. Así pues, la parábola sería una llamada a no ver a los otros como enemigos. Aún Israel podía cambiar, su juicio correspondía solo a Dios. Más adelante, la propia comunidad cristiana se reconoció en el campo, donde había trigo y cizaña, es decir, creyentes incoherentes. La parábola, en esta segunda interpretación, invitaba a reconocer que también había mal dentro y que no se debía caer en el error de una Iglesia de puros en la que los pecadores no tuvieran sitio. Por último, la parábola fue interpretada como una alegoría del juicio final. Según ello, el campo se identifica con el mundo, y el trigo y la cizaña con todos los hombres, buenos y malos. La parábola enseña entonces que nadie debería considerar que otro, por muy pecador que sea, está ya condenado. Dios —el Dios bondadoso de la primera lectura— le sigue esperando. Solo Dios, en el último día, proferirá un veredicto exacto. Así pues, los creyentes, que gozan ya de la compañía de Jesús, no deberían sin embargo creerse inmunes en el juicio final. Todos deberemos responder de nuestras obras ante Dios.