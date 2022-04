Domingo de Ramos: un recuerdo para Juan Sierra

Muy pocos en Sevilla se acordaban de Juan Sierra a finales de los años 70 del pasado siglo. En su casa-chalet del Barrio León, casi enfrente de la parroquia de San Gonzalo, vivía retirado y ya mayor. Murió en 1989. Fue el Colectivo Cultural Gallo de Vidrio quien lo “rescató” y lo llevó a sus Tertulias de El Desván que se celebraban periódicamente en la librería que con ese nombre regentaba Luis Andújar en la calle don Pedro Niño. A cada cual lo suyo, la paradoja es que Gallo de Vidrio celebra este 2022 sus 50 años de existencia y no hay ninguna autoridad ni de la Junta ni del Ayuntamiento que se haya acordado de este grupo que tanto hizo por la cultura sevillana y andaluza. Pero estamos en Sevilla y el precio de la independencia se paga.

A partir de la salida a la luz de Juan Sierra, gracias, repito, a Gallo de Vidrio, se intensificaron las entrevistas y las loas y reediciones o ediciones de la escasa pero valiosa producción literaria de este poeta de la Generación del 27. He ido a la parte de mi biblioteca dedicada sólo a obras poéticas y he rescatado su poemario Álamo y Cedro, publicado por Renacimiento en 1982. Veo que me lo dedicó el propio Juan Sierra en 1983. En su página 23 se lee un soneto “A la Virgen de la Estrella”, hoy es Domingo de Ramos y veremos a “La Valiente” paseando por Sevilla, no está previsto que el tiempo lo impida. Juan Sierra escribió:

¿Quién aromó de nardo tu belleza/ con la sangre más limpia de Triana?/ ¿Quién doró tu dolor, quién hizo humana/ esa cálida piel, esa tristeza?/ ¿Quién al sol de la tarde, fortaleza/ de nácar vivo, de inocencia llana,/ en la mejilla niña y luz de grana/ de tu boca, bordó tanta pureza? ¿Quién por la gloria azul de la corriente,/ enjoyada de amor, tierna Doncella,/ es del aire la más serena fuente? El río, el cielo, el barrio, ¡todo es Ella!/ alabastro de Gracia reluciente,/ Madre Divina, Virgen de la Estrella”.

Quienes estamos en esto de la cultura desde siempre ya sabemos que, como dijo Jesús Morillo en 2019, desde las páginas de Abc , a Sierra no se le puede encasillar solamente en su versión de poeta místico de la Semana Santa sevillana, pero hasta en uno de sus últimos libros, que es el citado Álamo y Cedro, se observa su pasión religiosa, mezclada con el existencialismo. En el poema “La vejez”, escribe: “Aquí estoy al borde del final/ ya falta poco para que termine/ esta lucha admirativa por la frescura del mundo/.

En aquellos años finales de su vida, algunos miembros de Gallo de Vidrio llevamos a Juan Sierra al Parque del Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra, a un acto cultural que se iba a celebrar en el interior de uno de aquellos molinos almohades que engrandecen al río con su presencia. Aquella zona no era de tan fácil acceso como ahora y Juan se nos quejaba de por dónde narices lo habíamos metido con su edad. Para nosotros fue una delicia estar al lado de aquel hombre, aunque nos riñera por conducirlo a lugar tan escabroso para él. Estar al lado de un representante de la época de las revistas Mediodía y Grecia era un honor a pesar de que a nuestro poeta le resultara complicado caminar por aquellos pagos. Por cierto, también se debe a Gallo de Vidrio la placa que por esa zona de la calle Don Pedro Niño, en la calle Viriato, recuerda que por allí estuvo la redacción de la revista Grecia, fundada por Isaac del Vando-Villar y Adriano del Valle, en la que llegaron a colaborar Jorge Luis Borges, Gerardo Diego, Dámaso Alonso o Federico García Lorca. Fue un placer hacerlo, no hace falta que nos lo agradezcan. Fue un placer sacar del olvido a Juan Sierra y recordarlo en un día como el de hoy.